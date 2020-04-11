Со среды жителей Крыма начнут штрафовать на улицах

11.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму со среды начнут штрафовать нарушителей режима самоизоляции. Штрафы в размере от четырех до пяти тысяч рублей накануне были утверждены крымским парламентом в изменениях к законодательству.

Об этом на заседании штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наибольшее обсуждение вызвали штрафы, вчера был принят закон региональный. Мы с МВД и коллегами вчера разговаривали, вникали, прежде, чем вынести решение на Государственный Совет РК, штрафы однозначно должны применяться только к нарушителям.

Вот как это сделать, мы до среды еще разрабатываем, у нас до среды еще будут только профилактические беседы. Задача одна: ни один человек, который действительно по нужде вышел, купить продукты или лекарства, не пострадает. Как это сделать, мы отработаем.

Что касается нарушителей, были дискуссии, что штрафы большие. Давайте спросим персонал больницы Армянска и тех пациентов, которые заперты там на две недели, с родственниками общаться не могут и выйти вообще, сотрудников МВД и Росгвардии, которые круглосуточно несут там дежурства, много это или мало?» – заявил Аксенов.

По данным штаба, сегодня в Крыму был зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом нового штамма, общее количество инфицированных в республике составляет 29 человек, из них 12 уже выписаны.