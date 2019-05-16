Собиратель земель русских сделал из Украины гнойник – Гордон

16.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Российский лидер Владимир Путин считает Украину несостоявшимся государством и хочет доказать это всему миру, чтобы начать объединение постсоветских страны в единое государственное образование.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гордона, развал СССР – личная трагедия для Путина, который хочет добиться восстановления Союза.

«Программа максимум – это развал Украины. Путин неоднократно называл Украину несостоявшимся государством, – утверждает Гордон. – Он не считает Украину государством. Он – имперский человек, который возомнил себя собирателем земель русских, он человек, который развязал конфликты в разных точках бывшего Советского Союза для того, чтобы эти гнойники мешали странам этим прорываться в Европу…

Его политика – разделяй и властвуй, его политика – ослабляй всех, чтобы в России люди сказали: «Боже, да нам это не надо, у нас есть великий Путин, у нас есть великая Россия»… Владимир Владимирович несколько раз сказал, что его главная трагедия в жизни – это развал Советского Союза. Он хочет доказать и россиянам и всем остальным, что Украина – это несостоявшееся образование», – заявил Гордон.