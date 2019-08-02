Социолог-майданщица призвала брать пример с Путина

02.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

От президента Украины люди ждут нормального и спокойного стиля общения, который не будет раздражать обычных людей.

Об этом в интервью киевскому журналу «Новое время» заявила симпатизировавшая Майдану киевский социолог Ирина Бекешкина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По ее словам, одной из главных ошибок президента Порошенко был пафосный тон общения, тогда как люди хотят простого разговора.

«Людей он всегда раздражал. Все хотят простого разговора. Посмотрите на президента РФ Владимира Путина, вот такого простого разговора ждут от президента и у нас. Ролики и обращения Зеленского также отличает этот нормальный и спокойный тон обращения-беседы. Если в построении коммуникации он достигнет успеха, падение его электоральной поддержки не будет таким быстрым», – полагает Бекешкина.