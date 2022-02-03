Соратник «Моторолы» вызвал Кличко на бой в ДНР

Известный украинский боксер и младший брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир записался в бригаду территориальной обороны украинской столицы.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил киевский градоначальник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пришел проверить, как проходит консультационная работа с добровольцами в первом центре рекрутинга резервистов, который создала столица (Киев). А брат подал заявление и документы — присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева», – написал Кличко.

На это отреагировал командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимир Жога, известный на Донбассе по позывному «Воха».

Преемник «Моторолы» вызвал украинского спортсмена «на реальный бой на реальном фронте». В качестве площадки для боя предложил использовать, например, Донецкий аэропорт.

«Выбор оружия – пистолет, автомат, снайперская винтовка или любое другое средство огневого поражения – готов оставить за оппонентом. Должно быть, американские инструкторы уже научили знаменитого спортсмена обращаться с этими взрослыми игрушками.

Так что, Владимир, если у вас хватит мужества и вы действительно собрались воевать не только на словах – милости просим. Все детали по нашему с вами бою – готов обсудить в абсолютно любое время», – написал он в соцсети.