Соратник «Моторолы» вызвал Кличко на бой в ДНР

03.02.2022  14:04 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Война, Донбасс, Киев, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Известный украинский боксер и младший брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир записался в бригаду территориальной обороны украинской столицы.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил киевский градоначальник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Известный украинский боксер и младший брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир записался в бригаду...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Пришел проверить, как проходит консультационная работа с добровольцами в первом центре рекрутинга резервистов, который создала столица (Киев). А брат подал заявление и документы — присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева», – написал Кличко.

На это отреагировал командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимир Жога, известный на Донбассе по позывному «Воха».

Преемник «Моторолы» вызвал украинского спортсмена «на реальный бой на реальном фронте». В качестве площадки для боя предложил использовать, например, Донецкий аэропорт.

«Выбор оружия – пистолет, автомат, снайперская винтовка или любое другое средство огневого поражения – готов оставить за оппонентом. Должно быть, американские инструкторы уже научили знаменитого спортсмена обращаться с этими взрослыми игрушками.

Так что, Владимир, если у вас хватит мужества и вы действительно собрались воевать не только на словах – милости просим. Все детали по нашему с вами бою – готов обсудить в абсолютно любое время», – написал он в соцсети.

Владимир Жога добавил, что таким образом Владимир Кличко зарабатывает политические очки, растрачивая свой спортивный авторитет на военные амбиции вместо попыток достижения мира.

«В итоге, ваше пустое бряцание оружием приведет лишь к тому, что при первом же артиллерийском разрыве в пригородах Киева – вы окажетесь в очереди из тех, чьи бизнес-джеты спешно будут покидать Украину, за которую вы так самоотверженно собрались воевать в составе тербата», – резюмировал комбат «Спарты».



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть