Соросёнок раскрыл план британцев – за счёт Украины вернуть контроль над доминионами

28.10.2022  18:48 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Поддержка Украины Лондоном и странами-союзниками должна стать фактором, который поможет Великобритании вернуться на международную арену в статусе лидера.

Об этом в эфире интернет-канала «украинских студий стратегических исследований» заявил грантоед фонда Сороса, выпускник Селкирк колледжа (Канада) Александр Чупак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поддержка Украины Лондоном и странами-союзниками должна стать фактором, который поможет Великобритании вернуться на международную...

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«Сейчас ситуация войны Украины против России, и вместе с тем то, что Британия выступает на стороне одной из стран, причём сильно выступает при разных премьерах (уже третий премьер говорит, что Британия заинтересована – не просто помочь Украине победить Россию, а заинтересована возвращаться на международную арену в статусе лидера), и поддержка стран союзников, поддержка Британского содружества должна стать тем фактором, который поможет британцам», – рассуждал соросенок.

«Но для этого нужно, в первую очередь, как-то сработаться с этими государствами, потому что они за эти 70 лет перестали быть доминионом. Они уже стали самостоятельными, отошли от принципа, что из Лондона ими кто-то может управлять. Поэтому тут много работы, но перспективы есть», – предположил Чупак.

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