12.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Сосед Порошенко рассказал, что в юности Петя регулярно получал пи@ды

Отец Петра Порошенко, Алексей, был директором Бендерского машиностроительного завода и отбывал срок за казнокрадство. Молдавию семья украинского президента покинула в 92-м году с началом боевых действий, переехав в Винницу.

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в видеоблоге украинского журналиста-расследователя Александра Дубинского говорит сосед семьи Порошенко из города Бендеры.

По его словам, в Виннице родители Порошенко путем махинаций сколотили бизнес, а сам нынешний «шоколоданый король» выучился ремеслу от отца.

«На этой улице Гагарина 28 жил Порошенко возле медучилища. Я жил на Котовского, а он здесь, вот. Папа его был директором БМЗ – Бендерского машиностроительного завода. За казнокрадство его посадили в тюрьму. Он родился в Болграде, откуда его жена, потом переехали в Бендеры. В 92-м году отсюда они уехали. Папу уже выпустили, в 92-м году отсюда они уехали во время войны. Переехали в Винницу. Батя купил там сахарный завод небольшой.

Короче, стал директором сахарного завода, он был государственный. Ну и поливали зимой стены, кафель, все, что можно было поливать, чтобы заплесневело, чтобы это все по дешевке скупить. Ну, скупили. А потом папа научил, что дальше делать Пете, и Петя потихоньку поднялся, стал олигархом», – сообщил сосед Порошенко.

Он говорит, что будущий украинский политик в молодости не особо общался с местными ребятами и нередко получал нагоняя.

«Я как-то встретил Вовчика, говорю: «Вовчик, ты помнишь Петю хорошо?» Ну он ни с кем не общался, только с Сережей Волошиным. А я как выйду, он всегда, это… пи..ды получал и обратно домой. Он жил здесь, а я жил вот там, Котовского, 16», – добавил сосед.