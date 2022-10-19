Совфед единогласно утвердил указ Путина по военному положению

19.10.2022  18:03 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 275
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Сюжет дня, Херсон


Совет Федерации РФ единогласно утвердил указ президента о введении военного положения в 4 новых российских регионах: ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Впервые мы читаем указ президента, в преамбуле которого написано, что против территориальной целостности нашего государства применяются вооруженные силы. Мне кажется, нам не стоит, после того, как мы это констатируем и принимаем очень близко к сердцу, убеждать друг друга, что мы должны незамедлительно принять решение», – сказал сенатор Таймурад Мансуров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Совет Федерации РФ единогласно утвердил указ президента о введении военного положения в 4 новых...

«Мы все видим, что Киев уже перешел к террористическим методам. Проводятся диверсии против гражданских объектов, готовили теракты в местах массового пребывания людей в других местах. У наших военных имеются данные о возможности применения Украиной даже запрещенных методов ведения войны в районе Херсона, что могло бы привести к большим человеческим жертвам. Поэтому совершенно оправдана эвакуация жителей Херсона в другие регионы РФ. Потому что для нас главное это сохранение жизни и здоровья людей», – сказала спикер СовФеда Валентина Матвиенко.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть