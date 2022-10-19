Совфед единогласно утвердил указ Путина по военному положению

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Совет Федерации РФ единогласно утвердил указ президента о введении военного положения в 4 новых российских регионах: ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Впервые мы читаем указ президента, в преамбуле которого написано, что против территориальной целостности нашего государства применяются вооруженные силы. Мне кажется, нам не стоит, после того, как мы это констатируем и принимаем очень близко к сердцу, убеждать друг друга, что мы должны незамедлительно принять решение», – сказал сенатор Таймурад Мансуров.

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«Мы все видим, что Киев уже перешел к террористическим методам. Проводятся диверсии против гражданских объектов, готовили теракты в местах массового пребывания людей в других местах. У наших военных имеются данные о возможности применения Украиной даже запрещенных методов ведения войны в районе Херсона, что могло бы привести к большим человеческим жертвам. Поэтому совершенно оправдана эвакуация жителей Херсона в другие регионы РФ. Потому что для нас главное это сохранение жизни и здоровья людей», – сказала спикер СовФеда Валентина Матвиенко.