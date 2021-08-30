30.08.2021 18:14 (Мск), Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Украинское государство должно вытравить советский менталитет со всех регионов страны, а «настоящих патриотов» воспитывать с самых ранних лет.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил сын бывшего руководителя запрещенной в РФ ОУН и экс-командующего УПА Романа Шухевича, депутат Верховной Рады Юрий Шухевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходимо понять, и это касается не только Донбасса, но и Львова – нужно, чтобы этот совок в менталитете отошёл, просто вымер. Про то, что совок должен отойти, сказал блаженнейший Любомир Гузар, что не давать себе успокоение, что новые украинцы родятся и придут», – сказал он.

Юрий Шухевич также призвал начинать воспитывать «истинных патриотов» ещё в детских садах.

«Украинцев нужно воспитывать с младенчества, детского сада, школы, чтобы получились настоящие новые люди – украинцы. Тогда мы воспитаем их, а не тот старый совок», – резюмировал нацист.

Напомним, ранее в детском лагере в Хмельницкой области вожатые включали известные песни «День Победы» и «Катюша». Разгорелся скандал, и в Киеве потребовали периодически проводить аттестацию педагогического состава на лояльность Украине.

Кроме того, раньше в Москве отметили, что антироссийский курс Украины, заведший её в социальную, экономическую и политическую пропасть, начался ещё в девяностых и окончится полным развалом государства.