Спасайся кто может. На Украине плодятся новые схемы для уклонистов

На Украине продолжают появляться все новые схемы, позволяющие избежать принудительной мобилизации и отправки на фронт.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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Отмечается, что разоблачены очередные пять схем для уклонистов в разных регионах страны, которым делали поддельные документы или переправляли нелегально за границу.

Стоимость таких услуг составляла до 7 тысяч долларов.

«Так, в Черновцах задержан местный бизнесмен, который за деньги переводил потенциальных призывников в соседнюю страну «лесными тропами». Установлено, что фигурант во время общения со своими клиентами представлялся «советником председателя комитета по предотвращению коррупции в подразделениях ВСУ», – говорится в сообщении.

А вот в Черкассах медработница местной больницы «за взятки предлагала женам военнообязанных оформить фиктивную группу инвалидности».

При этом во Львове 43-летний гражданин одной из стран Южного Кавказа, длительно проживающий в Украине, обещал за деньги сделать фиктивные пенсионные удостоверения по инвалидности.

«В Винницкой области задержаны двое местных жителей, которые на лодках переправляли уклонистов за пределы Украины через пограничную реку. По имеющейся информации, за дополнительную плату в размере 1 тыс. евро дельцы обещали своим клиентам оформить документы для дальнейшей легализации за рубежом.

В Ровенской области задержаны еще два организатора незаконной миграции. Злоумышленники действовали в «тандеме» – один из них подыскивал потенциальных беглецов от призыва, другой – переправлял их в Евросоюз через так называемую «зеленку», – добавили в СБУ.