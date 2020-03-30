Спасти украинцев от коронавируса могли бы дефолт и мир с Донбассом

30.03.2020, Москва, Владимир Гладков

В случае объявления дефолта Украина могла бы направить деньги на борьбу с коронавирусом.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вы как государство в первую очередь должны снять свои обязательства. У вас какие главные обязательства? Долги и война, два главных направления. 320 миллиардов висит на долгах и 250 миллиардов висит – это деньги, которые идут на оборонку, на обеспечение «ООС» и всего прочего мародёрства. Это уже больше полутриллиона денег, которые вы можете направить на ликвидацию этой трагедии, этих проблем.

Я расскажу, как у вас это происходит. В четверг мы двенадцать часов провели в формате видеоконференции, вели переговоры с вашей стороной по поводу выполнения Минских соглашений. Мы наработали реально кучу вопросов: договорились об обмене людей по формуле 16 на 18, договорились о создании Консультационного совета, договорились о том, когда будут открываться переходы, об участках – вместо трёх мы, в принципе, согласовали даже четыре, на которых может произойти разведение. А закончилось это знаете, чем? Украинская сторона отказалась подписывать», – заявил Мирошник, обращаясь к украинским экспертам.

«Мы двенадцать часов нарабатывали весь этот материал, отрабатывали это в рабочих группах, украинская сторона, которая прислала вместо Кучмы, который почему-то посчитал, что через интернет у него вирус распространяется, поэтому не смог принять участие, Ермак, который приехал на полчаса на проведение видеоконференции. При этом РФ была представлена в лице замглавы администрации, там был Дмитрий Козак, который на протяжении всего этого времени пытался додавить ОБСЕ, что необходимо составить протокол, где должны быть чётно написаны сроки, обязательства, суммы и так далее.

Украинская сторона сделала всё, чтобы этого не подписать и не брать на себя никаких обязательств. И на следующий день господин Резников (вице-премьер-министр, «министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины» Алексей Резников – ред.) с гордостью говорил о том, что а мы не будем вносить это в Конституцию», – рассказал представитель ЛНР.

«Уважаемые господа! Будете вы или нет – это условие, с которым мы с вами можем о чём-то договариваться, о каком-то сосуществовании, вы говорите о том, что этого не будем, значит ничего и не будет. Вы тогда теряете шанс на остановку военных действий, вы теряете шанс на то, чтобы перераспределить эти 250 миллиардов и направить их на борьбу с коронавирусом, и вы продолжаете выпрыгивать из штанов, собирая Верховную раду для того, чтобы принять законы для МВФ.

Вы, которые рассказываете нам, какие мы марионетки, президент выходит и говорит: вот, МВФ сказал, мы должны для МВФ принять законы, вот, нам позвонили оттуда, мы должны выполнить. Послушайте, вы положили три десятка миллионов людей под интересы МВФ и других международных структур, и вы можете ещё открывать рот, рассказывая о том, кто кем манипулирует и чьё мнение где интересно?

Подумайте, вы, имея дефолт, можете сконцентрировать деньги, которые можете не выплатить в этом году, а направить их на своё развитие и решение этих проблем – а это 17 миллиардов долларов и 250 миллиардов гривен, которые у вас сидят на оборонке. Вот и подумайте, где вы можете найти деньги, и как вы можете вырулить из этого, если хотите, конечно. Если вам действительно нужен мир и если вам действительно нужно спасение ваших людей», – добавил Мирошник.