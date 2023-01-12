Спикер Сейма Латвии с трибуны Рады объявил об «окончательном распаде СССР»

Вадим Москаленко.  
12.01.2023 20:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Латвия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, СССР, Украина


Именно происходящее на Украине в начале СВО вдохновило латышей к скорейшей и окончательной ликвидации «символов оккупации» в своей стране и сбрасыванию «тёмного бремени прошлого».

Об этом с трибуны Верховной рады заявил спикер парламента Латвии Эдвард Смилтенс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Именно происходящее на Украине в начале СВО вдохновило латышей к скорейшей и окончательной ликвидации...

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«Возможно в этот исторический момент столетия, именно сейчас, наконец-то по-настоящему распадается Советский Союз. Он приходит в упадок у нас на глазах на поле боя Украины и в наших сердцах – геополитически и среди людей. В борьбе за эти ценности вы определили четкую линию фронта, выступив против самого большого зла, которое вспыхнуло в XXI веке, – путинской России.

Эта ваша сила позволила нам у себя дома сделать то, что откладывалось годами, и большими шагами уйти от империалистического влияния соседа, от темного бремени прошлого и ликвидировать символы оккупации, получив настоящую свободу и позволив объединиться ради поддержки Украины», – вещал Смилтенс.

Отметим, что СССР «по-настоящему» может распасться только с полной ликвидацией Украины в границах бывшей УССР.  То же самое касается и других национальных республик бывшего Советского Союза.

Также Смилтенс не преминул похвалить свою страну за то, что – уже в первые дни СВО именно поставленными из Литвы «Стингерами» отбивалась Украина.

«23 февраля в 17 часов, за день до начала полномасштабного вторжения России, вы получили первый груз военной помощи от Латвии – Stinger, которые стали решающими для обороны Киева. Согласно расчетам годового валового продукта, на сегодняшний день мы среди мировых лидеров по оказанию военной помощи. С начала российской военной агрессии жители Латвии пожертвовали миллионы евро поддержки, которые продолжают поступать и сейчас.

Дорогие друзья, а завтра количество доставленных «Твиттер-конвоем» пожертвованных авто достигнет тысячи», – объявил литовский политик, речь которого периодически прерывалась бурными овациями.

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