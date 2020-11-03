Спойлер Додона собирается подарить Санду голоса молдаван в России

03.11.2020, Москва, Елена Острякова

Граждане Молдовы, проживающие в России, отдали большинство голосов не действующему президенту Игорю Додону, а его спойлеру, мэру города Бельцы Ренато Усатому.

Об этом сам Усатый заявил на своем youtube-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера я был поражен голосами диаспоры. В России, несмотря на то, что Додон кричит, что он «самый пророссийский», несмотря на официальную поддержку Москвы, несмотря на пропаганду Додона, что «Усатый объединился с унионистами, чтобы не было участков в России» и всякую другую ложь, грязь и пропаганду, я победил в Российский Федерации и суммарно на всех участках я набрал больше Додона», – сказал Усатый, ссылаясь на данные молдавской ЦИК.

По его словам Додон набрал больше голосов лишь на тех участках, где были «подвозы» людей.

«Москва, участок № 323: 487 за Усатого, 430 за Додона. Одинцово: 371 за Усатого, 170 за Додона. И так далее… То есть, если взять суммарно, на всех 17 избирательных участках в Российской Федерации я набрал больше голосов, чем Игорь Додон. Огромное спасибо нашей диаспоре, всем тем, кто находится в России!», – сказал Усатый.

На участках в Западной Европе он занял второе место после прозападной Майи Санду. После выборов Усатый созвонился с этим лидером гонки, а сегодня намерен встретиться.

Второй тур президентских выборов в Молдове пройдет 15 ноября. По итогам первого тура Додон отстает от Санду на 3,5%. Усатый набрал почти 17%. Решение его избирателей определит, кто станет президентом.