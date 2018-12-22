Спор за Крым: Минус 11 не в пользу Украины

22.12.2018, Киев, Максим Карпенко

С каждым годом Украину в ООН поддерживают все меньше и меньше стран-членов, что выразилось в недавнем голосовании по крымской резолюции. Это означает, что в мире растет усталость от украинского кризиса и возможность разрешить его в пользу Киева ежегодно уменьшается.

Об этом в эфире интернет-канала «Topinform» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Эта резолюция является определенным маркером вовлеченности международной общественности в украинскую ситуацию. За украинскую резолюцию проголосовало в этом году на четыре страны меньше, нежели в прошлом и позапрошлом году. Но, в то же время, против этой резолюции в этом году проголосовало на семь стран меньше. Все больше и больше стран не принимают участие в этом голосовании…

Среди «против» и воздержавшихся традиционно, кроме России, мы найдем такие страны, как Армения, Беларусь, Китай, Индия. То есть, говорить о том, что «сегодня весь мир с Украиной, на украинской стороне», мне кажется, достаточно сложно.

Мы даже половины голосов не набираем из этих 193-х стран. Этот тренд с каждым годом все усиливается. Складывается впечатление, что мир устает от украинской ситуации и все больше и больше стран или не голосуют, или переходят в нейтральные страны, не занимая ни украинскую, ни российскую позицию.

Эта усталость от украинского кризиса, усталость от крымского вопроса, она будет уменьшать возможность Украины для реального диалога о возвращении, реинтеграции Крыма, для поиска с Россией компромиссных моделей», – заявил Бортник.