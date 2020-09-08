«Спрос рождает предложение». Киевляне обречены на Кличко

08.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на то, что сам факт пребывания Виталия Кличко на должности мэра украинской столице оказался катастрофическим для Киева, возможная победа его оппонентов на грядущих местный выборах мало что изменит.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Уровень запросов к будущему мэру Киева чрезвычайно низок. И многие киевляне, несмотря на всю деградацию инфраструктуры, которая произошла за мэрство Кличко, готовы проголосовать за него, потому что, «чтобы не было хуже». А вдруг что-то новое будет еще хуже. Вот, такая боязнь присутствует.

На самом деле самые большие проблемы Киева – это хаотичная застройка, это инфраструктура и это неимоверные, чрезмерные откаты на любом проекте государственного строительства. Ярчайший пример – Шулявский мост. На нем столько было украдено – это уму непостижимо.

Вот, если Кличко останется, то всё будет так и дальше идти. Генерального плана у нас не будет, а это значит, хаотичная застройка будет продолжаться. В центре города, рядом с Лаврой будут расти небоскребы какие-то выше ее колокольни. Будет хаотичная застройка и в спальных районах, и повсюду. Дальше, будут откаты на реконструкцию мостов, «уставших» дорог и тому подобное», – заявил эксперт.

При этом он подчеркнул, что альтернативной повестки никто не предлагает.

«А почему не предлагают? Да, потому что за каждым более или менее стоящим кандидатом, стоят те же застройщики, которые хотят получать откаты в случае его победы. Ну, что называется, уважаемые избиратели, делайте выводы, формулируйте запросы более четко. Помните то, что предложение всегда ориентируется на спрос», – заключил Богатырёв.