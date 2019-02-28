Среди беглых соратников Януковича – раздрай. России предлагают положить этому конец
Высокопоставленные украинские политики, бежавшие после Майдана в Россию, не могут объединиться в эмиграции, чтобы влиять на процессы на родине.
Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.
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«На протяжении тех лет, что мы здесь находимся, я предлагал разные конфигурации объединения. К сожалению, люди увлечены своими делами: уголовными делами, чем-то еще. Нет общей идеи, которая бы всех объединила и позволила бы строить политические планы по Украине. Все ждут выборов в Верховную раду и считают, что там расклад будет настолько интересным, что позволит поменять политическую повестку дня на Украине», – сказал Захарченко.
Сенатор РФ от Крыма Сергей Цеков считает, что ответственность за разобщенность украинской эмиграции лежит и на принимающей стороне.
«Наша Родина даже в этот процесс не вмешивается. Хотя мне кажется, если бы эти силы оказались в США, то там бы им помогли решить проблемы и создать структуры», – сказал Цеков.
Спасибо!
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