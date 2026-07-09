В Средней Азии как под копирку внедряются идеологические нарративы «деколонизации» одновременно с искусственными ценностями «тюркского мира». Цель – максимально оторвать от России и от некогда общего социокультурного пространства.

Установки спускаются как прозападным НПО, так и ручным националистам с позволения и участия правящих элит, которые аинтересованы в росте антироссийских и русофобских настроений в обществе и, особенно, в среде безработной и молодёжи. Все беды объясняются мифом , будто имперская, а затем советская Россия и СССР якобы осуществляли «геноцид» и «русификацию». Хотя именно благодаря политике Москвы по размежеванию и предоставлению статуса республик в 20-30-х годах – эти нации и появились.

Линия становится частью госидеологии и результатом многолетних «многовекторной» заигрываний с англосаксами. Ярая русофобия и антисоветизм – доказательство лояльности Вашингтону, Брюсселю и Анкаре. Вся «тюркская интеграция» подчинена задачам западной колониальной экспансии в регионе.

Внутри республик новая идеология преподносится как акт «самоочищения» и «осознанного» выбора сближения с Западом. Этим обосновывается решение о передаче месторождений ценных ископаемых американским, британским, европейским, а теперь и турецким компаниям. Толчком к этому послужил второй саммит «Центральная Азия — США» («С5+1») в ноябре прошлого года, когда в Вашингтоне главы всех пяти республик подтвердили готовность предоставить в распоряжение янки все свои богатства.

На деле это означает открытое ресурсное разграбление – всему региону навязывается убогая модель вывозной сырьевой экономики. Так, американская компания Cove Capital получила право на разработку месторождения Северный Катпал в Карагандинской области на кабальных для РК условиях с 70% в «совместном предприятии» с вывозом лишь одной руды.

Вся Средняя Азия будет превращена в тупиковый регион, призванный лишь поставлять критические минералы, в том числе для нужд ВПК и перевооружения стран НАТО. Да и хвалёный Транскаспийский маршрут в ситуации выдавливания из него КНР может стать лишь коридором для вывоза ресурсов и обратной поставки западных вооружений.

Не зря сейчас КНР, Россия и Иран во взаимодействии с другими державами Юга ищут маршруты в обход Казахстана и Средней Азии, когда резко возрастает логистическая роль Афганистана, Пакистана и Индии. Стойкая борьба Тегерана в войне с Вашингтоном и Тель-Авивом также меняет стратегический расклад не в пользу англосаксов и их сателлитов.

Отказ же от сотрудничества с Россией ведёт республики ЦА к неминуемой деградации. У правящих элит создалось неправильное представление, будто Москва вынуждена и дальше закрывать глаза на происходящие процессы в регионе. Наоборот, прогнозы указывают, что в ближайшие годы спрос на рабочую силу из числа мигрантов упадёт в среднем на 30-40%. В ситуации деиндустриализации это грозит социальным взрывом в бывших советских республиках.

Началось и политическое порабощение Западом – выстраивается структура внешнего управления. Пример – управление американцами таможенной системой Казахстана через оборудование слежения – чтобы не давать торговать с Россией вопреки санкциям. Или работа британского арбитражного суда, который в обход национального законодательства рассматривает все спорные иски в отношении добывающих корпораций. Такие же институты вскоре появятся и в соседнем Узбекистане.

Белые хозяева готовят для своих «союзников» незавидную роль второй «незалежной» для создания второго фронта против России и кордона против Китая, втягивая их в орбиту НАТО через Организацию тюркских государств. Они должны послужить хворостом для нового пожара уже в сердце Евразии.