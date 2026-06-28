Это американцам, а остальное вам – Токаев в Брюсселе окончательно закрепил колониальный статус Казахстана

На минувшей неделе визит президента РК Касым-Жомарта Токаева в Брюссель закрепил за республикой статус колонии Запада. Ведь речь идёт не только о передаче залежей редких и редкоземельных металлов, но и о возможности принятия тысяч экстрадируемых мигрантов из ЕС.

Хотя казахстанская сторона настойчиво отвергала утверждения американской прессы о планах перенаправления потока мигрантов из Европы в Казахстан и Узбекистан, но в итоге выяснилось по заявлениям европейских дипломатов, что такие переговоры на самом деле велись и продолжаются. Астана же получит от этого лишь облегчение процедуры оформления шенгенских виз.

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То есть в Брюсселе всерьез рассматривают своих среднеазиатских сателлитов не только в качестве сырьевых протекторатов, но и территорией по содержанию десятков если не сотен тысяч нелегалов, многие из которых религиозные экстремисты. По сути, этим закладываются бочки с порохом под опоры стабильности в ЦА.

Но в Акорде услужить белым хозяевам готовы во всём – и даже в знак лояльности приобрели по кабальным условиям 50 авиалайнеров A320neo и A321neo компании Airbus на сумму более чем 7 млрд евро.

Это становится традицией, так как Назарбаев и Токаев во время своих визитов в Вашингтон всегда покупали Боинги, правда теперь такая практика распространилась и на ЕС. Всё это в купе с покупкой тепловозов и электровозов, да и другой крупной техники показывает полную зависимость РК от западных технологий и даже стремление увековечить это положение под возгласы о развитии стратегического партнёрства.

В реальности Брюссель заинтересован в развитии Транскаспийского коридора как раз по вывозу из РК нефти и газа, а также в налаживании устойчивых цепочек поставок редких и редкоземельных металлов для развития собственного ВПК.

Именно вокруг этих тем и происходили основные переговоры, так как все принятые меморандумы касались вопросов участия европейского капитала в управлении авто и железными дорогами Казахстана, ведущих к портам на Каспии.

Интересно, что и внешняя финансовая зависимость Астаны закрепляется постоянными кредитами из МБ и ЕБРР для затыкания дыр в бюджете РК на сотни и миллиарды евро, которые выделяются под условия проведения структурных реформ и приватизации в интересах западного капитала. Брюссель тем самым старается обеспечить себе конкурентные преимущества перед Вашингтоном, так как с янки даже имеет место соперничество за ресурсы Казахстана.

Ведь буквально перед визитом Токаева в Брюссель в РК состоялись ряд конференций, на которых американцы требовали застолбить за собой первенство в деле захвата несметных богатств. Так, 10 июня в Астане прошёл «Транскаспийский форум 2026», 11 июня состоялся Диалог С5+1 по критическим минералам, а 11- 12 июня 16-й Международный горно-металлургический Конгресс с участием ведущих горнодобывающих корпораций и банков США.

При этом демократы в США и европейские СМИ муссируют скандал о приобретении компании сыновей Трмапа Cove Kaz Capital крупнейшего месторождения вольфрама в мире в Казахстане, а отдельные сенаторы даже обвиняют Трампа и Токаева в коррупции. По сути, это такой рычаг давления на казахстанскую верхушку с угрозой открыть новый «Казахгейт» в случае окончательного сближения Астаны с нынешней американской администрацией.

Но пока мы видим обратное, когда казахстанские военные приняли участие в учениях «Региональная Кооперация 2026» на территории США и усиливают сотрудничество с Пентагоном и даже достраивают на границе с Киргизией военный объект — биолабораторию BSL-4 с подземным хранилищем наиболее опасных патогенов со всего мира.

Правда несмотря на конкуренцию Вашингтона и Брюсселя оба они осуществляют экспансию и порабощение региона, используя Астану в качестве форпоста. И на этом фоне уже внутри РК начинают штрафовать русскоязычных граждан за требования обслуживать их на русском языке, что является проведением политики «языковых патрулей» самими властями. А это уже символический акт демонстрации лояльности перед белыми хозяевами.