Срок годности украинской конфетки давно истек

26.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Победа любого из трех кандидатов в президенты Украины, претендующих на выход во второй тур, не принесет положительных изменений в украинскую экономику.

Об этом в “Известиях” пишет директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Три основных претендента, которые могут выйти во второй тур президентских выборов, в своих предвыборных программах уделяют значительное место экономическим обещаниям: человек провозглашается высшей ценностью и прочат ему «рай земной», причем в достаточно сжатые сроки. Но после прочтения этих программ всё равно остается не самое приятное послевкусие — конфетка завернута в красивый фантик, да только срок годности ее уже давно истек”, – отмечает политолог.

Он обращает внимание, что все ведущие кандидаты, как мантру, повторяют слова о безальтернативности «плодотворного сотрудничества» с МВФ и углублении и расширении торговых взаимоотношений с Евросоюзом.

“Исходя из официальных данных о состоянии украинской экономики, можно утверждать, что без радикальных изменений в ее структуре, управлении и переориентации на традиционные рынки в ближайшие пять лет никаких радикально положительных изменений не произойдет, и государство останется в ряду стран третьего мира. В этой ситуации выбор между Владимиром Зеленским, Петром Порошенко и Юлией Тимошенко, по сути, уже не принципиален, ведь их воззрения на экономику Украины хорошо известны и не предполагают радикальных изменений”, – резюмирует Денисов.