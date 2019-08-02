США берут на себя управление украинской армией

02.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Соединенные Штаты имеют далеко идущие планы на украинские вооруженные силы.

Об этом пишет «Независимая газета», отмечая, что на США приходится львиная доля иностранной помощи, поступившей для украинских силовых структур за последние годы, а недавно группа высокопоставленных чиновников США во главе со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером прибыла в зону ответственности командования ВСУ в Донбассе.

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«На фоне пониженного интереса со стороны президента Зеленского к войскам, задействованным в ООС и к ВСУ в целом, этот самостоятельный визит Волкера в Донбасс выглядит как инспектирование. Впрочем, это далеко не первая его самостоятельная поездка в зону боевых действий. Он здесь уже вполне освоился и не нуждается в сопровождении украинского политического руководства. Можно также предположить, что представитель Госдепа США принимает активное участие в управлении операцией. Неподдельный интерес этого господина к вооруженным силам страны свидетельствует о намерениях перейти к новому уровню участия США в военном строительстве в Украине», – полагает издание.

Кроме того, эксперты убеждены, что Вашингтону ВСУ и другие силовые ведомства Украины «необходимы как сила, способная угрожать Москве», хотя на сегодня состояние украинской армии не может устраивать американское руководство.

«США не любят бросать деньги на ветер, а предоставление любого вида помощи ВСУ оборачивается финансовыми потерями в чистом виде. Коррупция и воровство, процветающие в войсках Незалежной, сводят к нулю все потуги Вашингтона хотя бы по минимуму реформировать насквозь проржавевшую украинскую военную машину», – пишет газета.

«В любом случае Вашингтон не пустит ситуацию с военным строительством в Незалежной на самотек и не даст Зеленскому ослабить ВСУ. Америка имеет на них далеко идущие планы. США намерены держать при себе Украину как союзника, чьи вооруженные силы приглаживаются в соответствии со стандартами НАТО», – резюмирует «НГ».