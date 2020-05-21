США и Канаду поймали на циничной лжи о ДНР

21.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Во время заседания постоянного совета ОБСЕ представители США и Канады опустились до откровенной дезинформации и грубой пропаганды.

Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратил на себя внимание очередной пример дезинформации и грубой пропаганды. 14 и 15 мая в ходе заседания поссовета ОБСЕ в Вене и брифинга главы СММ ОБСЕ на Украине господина Чевика указанные страны (Канада и США – ред.) попытались обвинить представителей Донецка в агрессивных действиях по отношению к наблюдателям ОБСЕ.

Случилось это якобы в момент, когда патруль миссии осуществлял задачу по мониторингу местности. Представители США и Канады поведали о том, как 8 мая на сотрудников СММ, которые запускали под Горловкой беспилотный летательный аппарат, якобы напали ополченцы, якобы они схватили наблюдателей, уложили на землю лицом в грязь, скрутили им руки за спиной и наставили на них оружие – это прямая цитата из того, о чём говорили представители США и Канады», – заявила Захарова.

По её словам, «эти все выдумки» опроверг сам глава СММ ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик.

«Он пояснил, что сотрудники СММ в целом ощущают себя на Донбассе комфортно, местное население агрессии к ним не проявляет, поведение ополченцев у Горловки 8 мая нельзя назвать угрожающим.

На деле же ситуация там, с его слов, свелась к возникновению недопонимания между ополченцами и наблюдателями Миссии, что привело к задержке патруля примерно на три часа», – рассказала представитель МИД.

«После того, как эти факты были озвучены, наши североамериканские коллеги начали обвинять кого угодно, только не себя самих в проведении «кампании по дезинформации». Вместе с тем факт абсолютно неприглядной лжи со стороны официальных лиц, представляющих две крупные страны в солидной общеевропейской организации, ничего, кроме осуждения, вызывать не может. Их выпады тем более недостойны, поскольку представители Донецка были лишены возможности им ответить – ну, это как всегда.

Мы призываем наших партнёров воздержаться от использования слухов, неподтверждённых фактами данными – фейков, дезинформации, инсинуаций и так далее, потому что всё это превращается в такую… самую жуткую, грубую пропаганду. Мы призываем сконцентрироваться на конструктивной работе по содействию урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе», – добавила Мария Захарова.