США получили доступ к скелетам в шкафах украинских олигархов

11.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские олигархи якобы являются гарантом обеспечения и сохранения демократии в стране, так как поддерживают разные политические партии.

Об этом в эфире телеканала «UKRLIFE.TV» заявил экс-директор департамента европейской интеграции секретариата Кабинета министров Украины Василий Филипчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши олигархи, с одной стороны, являются элементом сохранения украинской демократии. У нас не моноолигорхия, а полиолигархия, и то, что много разных олигархов поддерживают разные политические силы, является предохранителем против авторитаризма и единовластия», – описал дипломат положение дел в стране.

Однако, по его мнению, у этой системы также есть и недостаток – все украинские олигархи зааработали свои состояния нечестным путем

«Они все построили свои империи на монополиях, ренте и доступе к ресурсам, что не могло быть полностью законно. И каждый из них имеет какую-то свою историю, свои скелеты в шкафу. А доступ к этим скелетам имеет, в первую очередь, самая сильная сверхдержава в мире, с лучшими спецслужбами. И мы можем только догадываться о том, сколько и на кого там материалов и документов, и что именно будет использовано в тот или другой момент», – резюмировал эксперт.