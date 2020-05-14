США поручили Украине мешать усилению России на Черном море

14.05.2020, Киев, Игорь Петров

США беспокоит усиление военного потенциала России в Черноморском бассейне, но Вашингтон не хочет сам начинать конфликт с Москвой, поэтому рассматривает Украину для этой роли.

Об этом в эфире телеканала Ukrlife.tv заявил блогер Алексей Арестович, которого украинские СМИ обычно называют военным экспертом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они всерьез рассматривает Украину как структуру, которая обеспечивает восточный фланг НАТО, а этот восточный фланг включает себя акваторию Черного моря…

Есть такое понятие «военная зона недоступности», это такой цилиндр в воздухе, в море, на воде, на поверхности на земле, под водой и в космосе, где противник, зайдя туда, постоянно находится «под шахом».

Это обеспечивает обычно дальнобойная управляемое ракетное оружие, те же комплексы С-300, те же комплексы «Калибр» и так далее. Россия развернула несколько таких комплексов – один в Арктике, один вокруг Калининградской области, на Дальнем Востоке и один в Крыму.

То есть, силы и средства РФ, которыми она накачала Крым, перекрывают практически весь бассейне Черного моря с потенциальной угрозой проведению там военных мероприятий.

Но Черноморский бассейн – это не бассейн России и Украины, это бассейн международный, куда выходят такие страны как Румыния, Молдавия, Болгария, Турция, Грузия и плюс еще, если посчитать течение Дуная, Австрия, Германия и много других стран. И Россия там проводят военную активность, которая состоит в том чтобы «шаховать» международное морское сообщение.

И американцев крайне беспокоит даже не проблема Черного моря, а создание прецедента, и они показывают своей политикой – «мы не допустим расширения Крымской проблемы, хватит сухопутного захвата Крыма».

Попытка морского захвата Черноморского бассейна натолкнётся на противодействие. Но переходить в горячую фазу им неохота, особенно с Россией, поэтому они возложили эту почетную миссию на нас, потому что мы и так воюем с Россией», – сказал Алексей Арестович.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне командование ВМФ анонсировало усиление Черноморского флота сразу несколькими боевыми кораблями, вооруженными ракетами «Калибр».

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» в ходе плановых учений успешно поразил цель на расстоянии более 250-ти километров крылатой ракетой «Калибр».

Ранее украинский военный эксперт Тарас Чмут признал, что Россия продолжает стремительно наращивать мощь Черноморского флота. Украина может лишь бессильно наблюдать и мечтать об «асимметричном ответе», для которого пока что не создано даже обещанных «москитных» ВМС.

Российский флот в 2020 году закрепит господство на Азове и в Черном море, ВМС Украины не имеют сил для противодействия, а Москва может готовить десант для освобождения Одессы, ранее также признавал Чмут.

«За шесть лет Россия перевооружила весь корабельный состав. Вместо 29 кораблей уже 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия. Суммарный залп ракетами «Калибр» сейчас составляет 72 пуска. А если принимать во внимание и Каспийскую флотилию, и береговой компонент, комплексы «Бастион» и «Бал», то он составляет примерно 120 ракет. К 2022 году этот суммарный залп, по нашим прогнозам, будет доведен до 168 пусков», – заявлял командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.