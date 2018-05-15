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США предоставят $125 млн для Донбасса
США предоставят «дополнительную помощь» в $125 млн для Донбасса и тех прилегающих территорий, которые пострадали от боевых действий.
Об этом во время брифинга в Славянске сообщил заместитель администратора и руководителя USAID по делам стран Европы и Евразии Брок Бирман.
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«Мы объявляем сегодня, что при помощи американского народа программа USAID на сумму $125 млн будет направлена на Донбасс, а также на соседние регионы, которые пострадали от негативного влияния от конфликта», – сообщил американский представитель.
Данная программа будет содействовать созданию экономических возможностей для новых и уже действующих предприятий в данном регионе.
Американская делегация совместно с местными властями приняли участие в открытии мультифункционального пространства «Coworking & event space TOP SPACE», где будут проходить бизнес- и культурные мероприятия, а также обучающие мастер-классы.
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