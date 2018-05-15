15.05.2018, Славянск, Владимир Гладков

1 187 просмотров

США предоставят $125 млн для Донбасса

США предоставят «дополнительную помощь» в $125 млн для Донбасса и тех прилегающих территорий, которые пострадали от боевых действий.

Об этом во время брифинга в Славянске сообщил заместитель администратора и руководителя USAID по делам стран Европы и Евразии Брок Бирман.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Мы объявляем сегодня, что при помощи американского народа программа USAID на сумму $125 млн будет направлена на Донбасс, а также на соседние регионы, которые пострадали от негативного влияния от конфликта», – сообщил американский представитель.

Данная программа будет содействовать созданию экономических возможностей для новых и уже действующих предприятий в данном регионе.

Американская делегация совместно с местными властями приняли участие в открытии мультифункционального пространства «Coworking & event space TOP SPACE», где будут проходить бизнес- и культурные мероприятия, а также обучающие мастер-классы.