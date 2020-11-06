США продолжат курс на конфронтацию с Россией, спасая свою экономику

06.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Спасать свою экономику от самого масштабного за последние 100 лет глобального кризиса Штаты будут за счет других стран, включая Россию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявили опрошенные «Независимой газетой» эксперты, давая оценку долгосрочным последствиям смены президента США по итогам минувших выборов.

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Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает «Скорее всего будут сделаны новые акценты на локальные вооруженные конфликты. Можно ожидать более яркого присутствия США в решении украинских вопросов. В силу возраста Байден будет стремиться выполнить не воплощенные ранее планы. Он будет стремиться усилить позиции и в Европе, и на Ближнем Востоке, и в Азии, где преимущественно сталкиваются интересы Китая и США, – сказал доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

А исполнительный директор департамента компании «Универ Капитал» Артем Тузов считает, что особого значения для России результат американских выборов не имеет.

«Санкционное давление на Россию усилится в любом случае, кто бы ни победил на выборах. При Трампе, который неоднократно заявлял об улучшении отношений с Россией, новых санкций добавилось немало. А Байден не скрывает своего негативного и воинственного настроя по отношению к нашей стране», – говорит Тузов.

Он прогнозирует, что в ближайшие годы администрация США (кто бы ее ни возглавлял) продолжит продавливать экономические интересы своей страны за счет других регионов.

«Особенно это коснется рынка нефти и газа – США планомерно выдавливают российское сырье с европейского и азиатского рынков, причем не скрывая этого. Это касается и «Северного потока – 2», который создает конкуренцию растущим поставкам американского СПГ в ЕС. То же самое касается первой фазы торгового соглашения с Китаем, где предусмотрено серьезное увеличение поставок сжиженного газа из Штатов (при этом сокращаются поставки российского трубопроводного газа по «Силе Сибири»).

Мир вошел в глобальный кризис, самый масштабный за последние 100 лет. И конечно, Штаты будут спасать свою экономику за счет вытеснения других стран, в первую очередь это коснется КНР и России. Это делали предыдущие президенты США на протяжении многих лет, эта политика продолжится и в дальнейшем», – резюмировал Тузов.