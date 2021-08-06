США пустили в ход климатическое оружие – ученые

06.08.2021, Москва, Олег Кравцов

Соединенные Штаты причастны к изменениям климата и природным катаклизмам, которые наблюдаются в последние дни.

Такое мнение высказывает ряд ученых, слова которых приводит «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, по словам, доктора физических наук, профессора, директора лаборатории климатических аномалий НИИ РФ Андрея Волкова, по сути, американцы «пускают в ход гигантскую микроволновую печь – свой комплекс HAARP на Аляске».

«Его излучение может быть сфокусировано в любой точке земного шара. В любой! В том числе и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в Центральной России, и в Европе. Американцы насчет своих опытов молчат, но все чаще то тут, то там на Земле пытаются «варить погоду». Наши спутники не раз замечали мощное излучение с Аляски. В том числе – и этим летом. Судя по массиву информации нашей лаборатории, я все больше убеждаюсь, что HAARP – геофизическое оружие, вызывающее стихийные бедствия – пожары, землетрясения, наводнения, цунами», – считает Волков.

Похожей точки зрения придерживается и руководитель отдела солнечно-земных связей Нижегородского научно-исследовательского радиофизического института, кандидат физико-математических наук Юрий Токарев.

«В зарубежной командировке ко мне в руки попала замечательная книга о проекте HAARP, где описаны 11 способов его военного применения. Американцы всеми силами стремятся добиться заявленного, и некоторые интересные результаты ими действительно получены. Нагрев ионосферы может создавать искусственные плазменные образования (плазменные облака) и влиять на работу радиосистем», – сказал Токарев.

Впрочем, профессор-геофизик Юрий Таманцев считает чушью такого рода разговоры.

«Все разговоры про «климатическое оружие» – конспирология! Человечество еще не может полноценно оказывать влияние на погоду. Климат на Земле – это огромное число связанных процессов: активность Солнца, магнитное поле Земли, температура океана, воздействие человека…», – сказал Таманцев.

В свою очередь Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, указывает, что в России в первом полугодии случилось 574 опасных гидрометеорологических явления – на 18% больше, чем в прошлом году, но объясняет это следствием глобального потепления.

Официально HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) представляет собой научно-исследовательский проект по изучению взаимодействия ионосферы с мощным электромагнитным излучением. По информации из открытых источников, проект построен для изучения природы ионосферы и развития систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Похожий комплекс для изучения ионосферы под названием «Сура» есть также в России.