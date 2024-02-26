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Для борьбы против России под патронатом ЦРУ и Ми-6 на Украине было создано так называемое Пятое управление, сформированное из идеологически антироссийски настроенных молодых офицеров, родившихся после распада СССР.

«У них не было никакой связи с Россией. Они даже не знали, что такое Советский Союз», – цитирует газета The New York Times бывшего главу военной разведки Украины Валерия Кондратюка.

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Издание уточняет, что именно представители Пятого управления организовали подрыв в лифте жилого дома в Донецке героя Русской весны Арсена Павлова – «Моторолы». Украинские диверсанты после успешного теракта даже выпустили памятные нашивки с надписью «Лифт».

Утверждается, что был убит украинцами и второй герой Русской весны – «Гиви»:

«Команда украинских агентов установила беспилотную ручную ракетную установку в здании на оккупированных территориях. Это было прямо напротив офиса командира повстанцев по имени Михаил Толстых, более известный как Гиви. Используя дистанционный пусковой механизм, они выстрелили из гранатомета, как только Гиви вошел в свой офис, убив его».

В ответ русские взорвали в Киеве в своем авто главаря украинских диверсантов Михаила Шаповала – в тот момент, когда тот «направлялся на встречу с офицерами ЦРУ».

«На поминках полковника посол США в Украине Мари Йованович в трауре стояла рядом с начальником резидентуры ЦРУ. Позже офицеры ЦРУ и их украинские коллеги выпили за полковника Шаповала по рюмке виски», – пишет газета.

Издание уточняет, что сотрудничество украинских террористических структур с ЦРУ при президентстве Дональда Трампа лишь расширялось.