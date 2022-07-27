США расписались в неспособности заменить российский газ для ЕС

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Европейский союз может в любой момент отказаться от поставок российского газа, но это чревато огромными экономическими проблемами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

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«От российского газа европейские власти могут отказаться хоть завтра. Или, по крайней мере, после истечения долгосрочных контрактов, чтобы не компенсировать «Газпрому» неустойку за невыбранные объемы топлива. Только какую цену придется заплатить за такую радикальную и принципиальную меру жителям континента? Это чревато снижением привычных населению температур в жилых помещениях, лимитированием обеспечения промышленных предприятий, экономией каждого киловатта потребляемой электроэнергии. То есть заплатить придется падением доходов населения и остановкой развития собственной экономики. Слишком высокая цена!», – сказал Гривач в интервью «Московскому комсомольцу».

Он подчеркивает, что сегодня из-за высоких цен на газ многие европейские заводы и домохозяйства вынуждены экономить каждый евро.

«Ограничение на потребление газа превратилось в политический лозунг, который Брюссель намерен распространить по всему Евросоюзу. Но такая политика рискует погрузить страны ЕС в экономический застой, а поиск новых источников энергии чреват для них значительными финансовыми затратами. Надвигающийся на Евросоюз энергокризис является рукотворным явлением, искусственно созданным политическими лидерами Европы», – считает аналитик.

Эксперт обращает внимание, что надежды Брюсселя на альтернативные поставки слишком уж оптимистичны.

«Соединенные Штаты, где в течение лета произошло несколько аварий на экспорто-ориентированных СПГ-заводах, расписались в неспособности заменить российское сырье собственным сжиженным газом. Вашингтон сейчас занят латанием дыр внутреннего энергобаланса, для чего президенту Байдену приходится фактически уговаривать нефтяных шейхов Персидского залива открыть промысловые краны на полную мощность. Однако поставки из этих регионов вызывают массу вопросов. Добывающие объекты Алжира и Катара задействованы на полную мощность. Еще не освоенные ресурсы требуют не только существенных инвестиций, но и политических решений. Это относится, в частности, к Ирану, месторождения которого могут поспорить с российскими залежами подземных ископаемых. Но сначала Западу необходимо снять санкции с Тегерана, а затем осуществить космические вложения в производственную сферу, отдача от которых из-за геополитических рисков грозит растянуться на десятилетия», – резюмировал Гривач.