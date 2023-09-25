США сняли табу на критику Зеленского

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После возвращения президента Украины Владимира Зеленского из США и турне по западным странам его ближайшее окружение может ждать отставка.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Золотарева, провести кадровые чистки потребовали от Зеленского Штаты.

«Секрет Полишинеля, что табу на критику Зеленского снято. Ну и я весной говорил, что первые сигналы в конце апреля-начале мая пошли о том, что отношение меняет. Возможно, этой эмоционально-наглой дипломатией добились такого результата, но говорить о том, что на Зеленском поставлен крест, он списан со счетов – да, есть косвенные признаки того, что он рискует превратиться в хромую утку, вернувшись из Вашингтона, и будут это так интерпретировать. Но они явно забегают вперед с такими выводами. Будем ждать кадровых изменений. Судя по всему, в ближайшую неделю-две такие кадровые изменения последуют», – сказал эксперт.

«Я думаю, что максимум, чего потребовали в Вашингтоне, этого не произойдет – я имею в виду персоналий, касающихся главы Офиса, Татарова. Но попробуют в украинском стиле отделаться полумерами, но из обоймы, близкой к президенту. Показать, что мы вас выслушали, учли, приняли к исполнению. В очередной раз по форме так, а по существу – издевательство», – заявил Золотарев.