США сняли табу на критику Зеленского

Анатолий Лапин.  
25.09.2023 10:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1018
 
Дзен, Политика, США, Сюжет дня, Украина


После возвращения президента Украины Владимира Зеленского из США и турне по западным странам его ближайшее окружение может ждать отставка.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После возвращения президента Украины Владимира Зеленского из США и турне по западным странам его...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Золотарева, провести кадровые чистки потребовали от Зеленского Штаты.

«Секрет Полишинеля, что табу на критику Зеленского снято. Ну и я весной говорил, что первые сигналы в конце апреля-начале мая пошли о том, что отношение меняет. Возможно, этой эмоционально-наглой дипломатией добились такого результата, но говорить о том, что на Зеленском поставлен крест, он списан со счетов – да, есть косвенные признаки того, что он рискует превратиться в хромую утку, вернувшись из Вашингтона, и будут это так интерпретировать.

Но они явно забегают вперед с такими выводами. Будем ждать кадровых изменений. Судя по всему, в ближайшую неделю-две такие кадровые изменения последуют», – сказал эксперт.

«Я думаю, что максимум, чего потребовали в Вашингтоне, этого не произойдет – я имею в виду персоналий, касающихся главы Офиса, Татарова. Но попробуют в украинском стиле отделаться полумерами, но из обоймы, близкой к президенту. Показать, что мы вас выслушали, учли, приняли к исполнению. В очередной раз по форме так, а по существу – издевательство», – заявил Золотарев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть