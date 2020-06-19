США теряют роль мирового лидера и обвиняют в этом Россию

19.06.2020, Москва, Олег Кравцов

В Соединенных Штатах не оставляют попыток возложить на русских ответственность за обострение ситуации в Америке, которую захлестнули масштабные протесты.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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Он напомнил, что в высказываниях бывшей помощницы президента США Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс прозвучало предположение о российском следе в нынешних протестах против американского полицейского произвола, сопровождающихся погромами.

Райс сказала, что у нее нет таких данных, но она не была бы удивлена, узнай, что Россия стравливает друг с другом белую и черную общины США, но эта тема не получила широкой поддержки.

«Частично потому, что никаких подтверждений этому нет. Частично потому, что это звучит абсурдно. А прежде всего потому, что все прекрасно понимают: этот протест вообще никак не связан с Россией. Не Россия завозила черных рабов в Америку. Не Россия эксплуатировала их на плантациях. И не русские руководят американской полицией, которая расстреливает ни в чем не виноватых чернокожих подростков», – сказал сенатор.

В присутствии «российской версии» он видит попытку объяснить последние провалы Америки и кого-то обвинить

«И вот начинают говорить о том, будто русские через соцсети пытаются дезинформировать американскую общественность, посеять недоверие к действиям властей в условиях эпидемии. Но при чем здесь русские? Факты налицо: США проиграли войну с COVID-19. Более 116 тысяч умерших, более 2 млн зараженных — разве это не провал? А тут еще и расовый бунт, который нанес огромный удар по образу и авторитету США во всем мире», – подчеркнул политик.

«Попытка свалить беды США на Россию очень характерна для США в последние годы. На нас пытаются возложить ответственность за неспособность Соединенных Штатов удержать роль мирового лидера. Но не мы их сваливаем с пьедестала, как протестующие в США сваливают памятники Христофору Колумбу. Они сами теряют эту роль», – резюмировал Пушков.