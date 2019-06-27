«Сталингулаг»: конец интриги?

27.06.2019, Москва, Андрей Савченко

В российском телеграмм-сообществе довольно много анонимных каналов, авторы которых предпочитают оставаться в тени. Но читателям всегда интересно, кто же на самом деле стоит за публикуемыми инсайдами, дерзкими заявлениями и критикой властей. Поэтому попытки деанонимизации популярных каналов, таких как «Незыгарь», «Сталингулаг» и другие, занимают значительную часть дискуссий, ведущихся вокруг «Телеграмма».

Казалось бы, своеобразный каминг-аут Александра Горбунова должен был раз и навсегда снять все вопросы об авторстве аккаунтов «Сталингулага». Но все ли так просто?

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Мы несколько раз посмотрели интервью «Би-Би-Си», и с каждым разом оно все больше казалось нам странным и в какой-то степени фальшивым. Мы попросили экспертов проанализировать выступление в эфире Сани из Дагестана и изучить историю публикаций «Сталингулага» в «Твиттере», «Телеграмме» и «Инстаграмме». В распоряжении специалистов были инструменты для контент-анализа, психологической и лингвистической экспертизы. И вот какие результаты мы получили.

Вокруг автора и его аккаунтов очень много лжи. Последние заявления Александра во многом расходятся с его более ранними сообщениями в социальных сетях. Эксперты выяснили, что он противоречил сам себе, когда говорил, что:

– никогда не был за границей. Но при этом выкладывал фото из Лондона.

– у жены нет аккаунтов в социальных сетях. При этом по его словам «далекая от социальных сетей» жена ведет блог @ego_zhe в «Инстаграмме». Его содержание также не выделяется любовью к Отечеству.

– тратит на ведение аккаунтов «20 минут в день», что звучит вообще невероятно. Учитывая физическое состояние автора, который с трудом передвигает руками, этого времени явно не достаточно, чтобы просто напечатать тексты постов. К тому же, невозможно набрать такое количество подписчиков, не потратив времени и сил на smm.

– любит поспать часов до 12, хотя большую часть постов публикует в 8-10 утра. Такое поведение нетипично для «самостоятельных» авторов, поскольку время их нахождения в сети имеет различную динамику пиков активности.

График активности «Сталингулага» по времени суток

(с января по май 2019 года)

– остро нуждается в деньгах, поскольку в месяц тратит на свое содержание около 400 тысяч рублей. Но при этом отказывается от заработка на рекламе в социальных сетях. Причем каждая публикация могла бы приносить ему около 150 тысяч.

Кроме того, эксперты пришли к выводу, что аккаунты «Сталингулаг» ведутся несколькими авторами. На это указывают различие стиля в его публикациях, различия в типичных ошибках и использовании сленга. К примеру, в «Телеграмме» и «Твиттере» в последнем предложении абсолютного большинства постов отсутствует точка. При этом в «Инстаграмме» в конце почти всегда ставится точка. А на странице жены Горбунова, пунктуация без точек в конце соблюдается.

Сообщение в «Твиттере» без точки в конце

Сообщение в «Инстаграмме» с точкой в конце

Кроме того, автор никогда не употребляет местоимение «я», когда пишет о своей стране и ее жителях. В его публикациях часто встречаются выражения «у русских», «в России», «о русских». При этом употребляются местоимения «нас», «вас», но нигде не встречается «меня». Хотя в одном из материалов о Путине на странице жены «Сталингулага» было высказано мнение, что человек, который в своих высказываниях обезличивает себя, т.е. не употребляет «я», не хочет брать на себя ответственность за сказанное или содеянное.

Психологический портрет твиттер-аккаунта «Сталингулаг» по состоянию на май 2019 года всего на 60% совпадает с психологическим портретом Александра Горбунова. Расходятся ценности, мотивация, тип психологической защиты, социальная роль и некоторые другие параметры.

Контент-анализ показал, что с начала 2016 года произошло изменение стиля подачи информации: снижение смысловой нагрузки текста, добавление хештегов, увеличение количества ненормативной лексики, снижение грамотности, обращение к другим от «мы». Высока вероятность, что с этого времени для ведения аккаунтов были привлечены smm-менеджеры.

Кроме того, отдельным маркером для экспертов стала позиция «Сталингулага» по поводу Украины. А точнее резкое изменение отношения к этому вопросу на диаметрально противоположное. В 2014 году он поддерживал возвращение Крыма, называл украинцев не иначе как «хохлами», критиковал события после Майдана.

Но с 2016-2017 годов Россия у него вдруг стала воевать на Украине, Крым перестал быть нужен российскому народу, а украинский режим, образно говоря, превратился в образец демократии. То же самое касается и отношения к представителям той части российской оппозиции, которую уже давно обвиняют в связях с Западом. В указанный период исчез негатив в их адрес, в то время как критика властей больше стала напоминать «ругань ради ругани».

Публикация от 1 марта 2014 года

Публикация от 12 января 2017 года

В интервью на замечания об этом Александр отвечал уклончиво, явно заученными фразами, что звучало абсолютно неубедительно.

Специалисты также установили, что количество ботов среди подписчиков «Сталингулага» зашкаливает. Это значит, что для развития своего аккаунта Александр Горбунов использовал механизмы накрутки. Как правило, нанять ботов стоит не так дорого. Но в масштабах того количества подписчиков, которые есть у «гулага» в «Твиттере» и «Телеграмме», это солидные деньги. Плюс привлечение smm-менеджеров – это точно дорогое удовольствие. Зачем блогеру серьезно вкладываться в социальные сети, если они не приносят ему доход, непонятно.

Примеры ботов, которые накручивают ретвиты «Сталингулага»

Итак, анализ ситуации вокруг «Сталингулага» принес нам следующие результаты:

1.Ложь. Очень много лжи вокруг Александра Горбунова и его аккаунтов.

2.Наличие соавторов, которых скрывают.

3.Резкая смена риторики по отношению к российской несистемной оппозиции и событиям на Украине.

4.Использование бот-сетей для накрутки подписчиков.

Основываясь на итогах исследований, эксперты пришли к выводам, что Александр Горбунов может выступать в роли вынужденного официального лица «Сталингулага». Его аккаунты ведутся совместно с другими людьми и при поддержке smm-менеджеров. Судя по всему, куратор у Сани из Дагестана появился примерно в 2016 году. Но кто он? Ответить на этот вопрос, к сожалению, экспертиза не в состоянии. Поэтому попробуем поразмышлять логически.

Откровенно проукраинская риторика «Сталингулага» однозначно указывает, что его куратор находится на Западе или на Украине. Западный след тянется за женой Горбунова, которая долгое время жила и училась в Канаде. В пользу украинского «хозяина» говорит заявление бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, которое мы не можем не учитывать, принимая во внимание положение и осведомленность этого человека. К тому же в январе 2019 года «Сталингулаг» начал открыто сотрудничать с украинскими пропагандистскими СМИ и завел блог на ресурсе «Обозреватель». В принципе, оба варианта не противоречат друг другу, учитывая полную зависимость соседней страны от внешнего управления.

Горбунов вынужден вести публичную жизнь не по своей инициативе. К этому его принуждают владельцы «Сталингулага», которые используют его в своих политических целях. Понятно, что они не занимаются благотворительностью. Украина при поддержке западных спецслужб беспринципно и цинично использует человека с ограниченными возможностями и пораженной психикой. Для них Александр – просто находка в информационно-психологической войне против России и Путина. По замыслу кураторов он должен предстать как «угнетенный светоч свободы», «борец с кровавым режимом», из которого в любой момент можно сделать удобную «сакральную жертву». Технология, обкатанная десятилетиями.

Понимает ли Саня из Дагестана, в какой ситуации он оказался? Наверное, понимает, но теперь он стал заложником своих кураторов. Ему бы стоит попробовать освободиться от этого гнета, иначе это приведет к печальным последствиям.