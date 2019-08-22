Стало известно, почему Зеленский не спешит передавать Трампу компромат на Байдена

22.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Американские конгрессмены – демократы опекали Владимира Зеленского во время выборов президента и обеспечили ему передачу власти, вынудив Петра Порошенко не затягивать с передачей дел, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такую информацию со ссылкой на документы сообщает телеграм-канал Intellinews.

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По информации Intellinews, именно по этой причине Зеленский сейчас не сильно спешит идти на контакт с администрицией американского президента Дональда Трампа и не идет навстречу ее пожеланиям передать за океан компромат на основного соперника Трампа на предстоящих в США президентских выборах правого демократа Джр Байдена.

“Судя по всему четкой позиции у ОП )Офиса президента Зеленского – Ред) пока еще нет”, – отмечают источники Intellinews.

Также телеграм-канал сообщает о якобы имеющих место “четких указаниях” от Офиса Зеленского для генерального прокурора Украины “не сотрудничать с окружением DT, а именно его личным адвокатом в плане предоставления информации, которая может повлиять на внутреннюю политику США, что повлечет за собой ухудшение ситуации для Украины в Конгрессе”.

Также Intellinews публикует официальный документ Конгресса США по Украине и утверждает, что именно после появления этого документа в Киеве прекратились “качели” с затягиванием инаугурации Зеленского.

“Именно конгрессмены демократы “остудили” пыл Петра Алексеевича и дали “зеленый свет” Зеленскому”, – утверждает телеграм-канал.

В опубликованном официальном документ Конгресс США дал чёткий месседж украинскому генпрокурору Юрию Луценко “не лезть во внутренние дела США и прекратить любые «дела» с Джулиани.

“Это “доброе дело” от конгрессменов и мешает лоббистам DT получить компромат на Байдена. Также сейчас этот компромат растёт в цене ежедневно”, – добавляет киевский телеграм-канал “Легитимный”.

По мнению “Легитимного”, недавняя встреча в Мадриде людей Зеленского с адвокатом Трампа Руди Джулиани, о которой писало издание The New York Times “только подтверждает тот факт, что цена очень высока”.

Источники “Легитимного” опровергают мнение о том, что вопрос с обменом компроматами между Киевом и Вашингтоном якобы уже решен и “компромат” на Байдена был передан бывшему советнику Джулиани Сэму Кислину. “Наш источник сообщает, что торги продолжаются и ещё ничего никто никому не передавал. Сэму Кислину просто дали ознакомится с частью компромата, который имеется на сына Байдена. Главный торг будет между Зеленским и DT в Вашингтоне в середине сентября в момент их личной встречи”, – резюмирует “Легитимный”, добавляя, что “скоро мы увидим очередной ход Байдена”.