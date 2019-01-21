Стало известно время начала новой заварушки на Украине
Новый виток конфликта на Украине имеет все шансы разыграться не столько на предстоящих весной президентских выборах, сколько на парламентских осенью 2019 года.
Об этом в студии канала Ukrlife.TV заявил украинский политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Несмотря на то, что на первом месте у нас президентские выборы, а парламентские на втором – это не причинно-следственная связь. Ведь все думают, что по результатам президентских будут известны итоги парламентских выборов. Я думаю, что, на самом деле, общенациональный конфликт будет на парламентских выборах. И даже не после них, а во время проведения. Именно они будут решать судьбу государства в дальнейшем», – сказал Небоженко.
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