Сто лет назад Петлюра продал Пилсудскому Украину. Для «незалежной» праздник

22.04.2020, Киев, Александр Ростовцев

21 апреля Украина отметила одну из самых нелепых и подлых дат в «незалежной» истории – столетие со дня подписания пакта между Пилсудским и Петлюрой, известный историкам как «Варшавский договор».

В свидомых средствах массовой дезинформации сделку двух диктаторов назвали «Вместе против московских оккупантов» и для плезиру устроили теледебаты между украинскими и польскими «вчэными» в честь нового «свята».

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Как польские, так и украинские «эксперты», с энтузиазмом отрабатывали заказ, выдавая пакт Пилсудского – Петлюры как спасательный круг для двух «молодых европейских демократий», над которыми «нависла угроза насильственной большевизации». Мол, «это была мера вынужденная, сугубо оборонная».

Занятно, что в процессе обеливания себя любимых, ни одна из сторон «сердечного оборонного альянса» не вспомнила о рассекреченном и ставшим достоянием гласности содержании пакта, почти 90 лет пылившегося в польских архивах, говорящий о диаметрально противоположных вещах.

Но обо всём по порядку.

Как многим хорошо известно, Германия и её союзники проиграли «Великую войну», что и было зафиксировано 11 ноября 1918 года Компьенским мирным соглашением. Ещё через год был подписан Версальский договор, определивший послевоенный миропорядок в последующие 20 лет. Россия, несмотря на участие в ненужной ей войне и понесённые потери, на подписание договора приглашена не была, ибо бывшие союзники не признавали правительство большевиков.

Гораздо менее известно, что к Версальскому договору шло дополнительное соглашение, или «Малый Версаль», признававший независимость Польши, но не определявший её точные границы.

Одним из важных последствий «Версаля» стала денонсация заключённых ранее договоров с Германией, что давало Советской России право вернуть свои территории, «отжатые» немцами по Брест-Литовскому договору. Начался ввод частей Красной Армии в очищенные от немцев области Украины и Белоруссии.

И вот тут-то столкнулись интересы Советской России и Польши, в которой власть захватили реваншисты и ультранационалисты.

Вместо того, чтобы наслаждаться долгожданным суверенитетом и жить в мире с соседями, у польского руководства возникло «головокружение от успехов». Все, буквально все польские политические партии бредили новым величием, полагая, что Польше маловато будет жизненного пространства бывшего Польского королевства и части Галиции, тем более, что границы так и не были проведены.

Вскоре в польской политике сложились два противоборствующих течения – федералистская и унитарная. Первая формировалась под влиянием Пилсудского и его единомышленников и предусматривала создание альянса «независимых» государств, расположенных у границ Балтийского и Черного морей. Этот план предусматривал отторжение от России земель белорусов, украинцев, прибалтов и кавказцев и создание на их месте протектората под покровительством Польши.

Петлюра с польскими “старшими партнёрами”

Вторая концепция была менее амбициозна, но тоже выглядела агрессивно. Её автором выступила партия Народных демократов, желавших «всего-навсего» присоединить к Польше бывшие её восточные окраины, полонизировав и окатоличив население этих территорий.

Концепция федералистов получила название «ягеллонской», а унитарная – «пястовской». Именно их реализация и привела к польско-советской войне. Однако, несмотря на поражение Советской России, ни одному из экспансионистских планов пилсудчиков не суждено было осуществиться, а окончательные границы Польши были установлены в результате польско-советской войны, плебисцитов и силезских (по-польски «шлёнских») восстаний.

Неразбериха, смена позиций держав-победительниц, крайняя непоследовательность, а иногда и откровенная бессмыслица принимаемых ими решений – вынуждает согласиться с Наркомом иностранных дел Молотовым, назвавшим Польшу «ублюдком Версальского мира», и даже распространить эту не слишком дипломатичную формулировку на весь послевоенный уклад в Европе, нарезанный чьей-то шкодливой рукой по живому – на персональные «линии Керзона», «линии Фоша» и тому подобную псевдоквазию.

Проще говоря, все эти нарезки и «линии», возникшие после окончания Первой Мировой войны, словно нарочно были придуманы как «casus belli» для Второй Мировой войны и межгосударственных конфликтов между ними.

К весне 1919 года на спорные территории бывшей Российской империи образовалось сразу несколько претендентов: Украинская Центральная Рада, подмахнувшая сепаратное соглашение «о незалежности» с Антантой, Польша, Советская Россия и белогвардейский генерал Деникин, проводивший успешное наступление в Центральной России.

Польшу в это время уже возглавлял маршал Юзеф Пилсудский, а квазигосударство УНР – незабвенный Симон Петлюра. Польская тайная дипломатия начала одновременно секретные переговоры с Деникиным в Таганроге и с большевиками – в небольшом белорусском городке Микашевичи, расположенном в 100 км на восток от Пинска и входившего на тот момент в состав Польши.

Польша в границах 1772 года. Карта

Требования Польши, предъявленные Советской России и Деникину, оригинальностью не отличались: признание Речи Посполитой в границах 1772 года.

Польско-советские переговоры очень быстро закончились ничем, если не считать обмена политзаключённого и соратника Ленина Карла Радека на католического епископа Могилёва Эдварда фон Роппа.

Переговоры с белогвардейцами велись несколько месяцев и пилсудчики сильно надеялись обратить в свою пользу «голос крови», ибо мать генерала Деникина в девичестве носила фамилию Вжесиньска, а сам генерал родился в варшавском предместье Вроцлавеке и прекрасно говорил по-польски.

Тем не менее, Деникин, объявивший своей целью восстановление «Единой и Неделимой», отверг все претензии поляков на русские земли и отказался от заключения альянса с УНР и Польшей против Советской России, хотя и прибегал впоследствии к военной помощи петлюровцев против Красной Армии.

Далее, как известно, армия Деникина потерпела серию поражений от Южного фронта красных под командованием А. И. Егорова, а сам генерал 4 апреля 1920 года сложил с себя полномочия главы белого движения в пользу «чёрного барона» Врангеля и навсегда покинул Россию.

жертвы петлюровского погрома в Смеле

В сложившейся ситуации Пилсудский приступил к реализации «Плана Б», заключив договор против Советской России с бандитским режимом Петлюры, погрязшем в еврейских погромах, расправах и грабежах украинского и русского населения Украины.

21 апреля 1920 года в Варшаве диктаторы Пилсудский и Петлюра подписали секретный протокол с единственным несекретным пунктом, признающим государственность Украины с трёх сторон (кроме западных границ), Директорат УНР – и Петлюру его верховным властителем.

В ответ петлюровская Украина признаёт Польшу в границах 1772 года, которую «старший партнёр» «вернет себе, получив её от России военным либо дипломатическим путем». Таким образом, «выдающийся украинский политический и военный деятель» Петлюра с потрохами отдавал Украину Пилсудскому. Большая часть Неньки отходила Польше, а оставшаяся – тоже включалась в польскую сферу влияния через участие в будущей опереточной «федерации».

члены националистической группировки “Сокил” у барельефа Петлюры в Проскурове, где в 1919 году петлюровцы вырезали 1600 евреев

В комплекте к подписанному договорчику шло ещё одно секретное «военное соглашение», в котором открытым текстом говорилось следующее:

«Совместные польско-украинские акции против советских войск на территории правобережной Украины, расположенной на восток от нынешней линии польско-большевистского фронта, осуществляются… под общим командованием польских войск».

И, в качестве приятного дополнения:

«Военное соглашение возлагает на украинских союзников снабжение польских войск продовольствием, а именно: «мясом, жирами, мукой, зерном, крупами, картофелем, сахаром, овсом, соломой и т. п. – на основе норм питания, принятых в Войске Польском, а также необходимыми для доставки подводами».

А также, пункт восемь:

«С момента начала совместного наступления и занятия новых территорий правобережной Украины, расположенных на восток от нынешней линии польско-большевистского фронта, правительство Украины организует на этих территориях военную и гражданскую администрацию. Тылы польских войск будет охранять польская полевая жандармерия».

Иными словами, Петлюра подписал с Пилсудским отнюдь не оборонительный пакт против «большевистской экспансии», как гундят из телевизора польские и украинские фальсификаторы.

Пилсудский и Петлюра

Петлюра согласился обеспечить захватнический поход Польши на Россию, выступая послушным болванчиком в возрождении «Речи Посполитой от моря до моря», отдавая Украину в бессрочную кабалу завоевателю. То, что Петлюра при этом предал союзников из ЗУНР, добив контрольным выстрелом пресловутый «Акт Злуки», – просто ничего не значащая мелочь.

В заключение хочется добавить в картину одну интересную деталь.

В 1926 году в СССР вышел немой фильм, снятый по историческим событиям сделки двух пауков.

Название фильма восходит к аббревиатуре ПКП – Polska Koleja Panswtowa – Польская государственная железная дорога, которую польские и украинские крестьяне с территорий, отданных Петлюрой Пилсудскому за здорово живёшь, переводили как «Пилсудский купил Петлюру».

афиша фильма “Пилсудский купил Петлюру”

Интересно, что в фильме были заняты несколько непосредственных участников тех событий – легендарный Григорий Котовский и бывший «генерал-хорунжий» армии УНР Юрий Тютюнник, добровольно перешедший к большевикам по причине глубочайшего разочарования в Петлюре и УНР.

Тютюнник выступил не только в роли камео, но и консультантом военно-исторической части фильма.

Об отношении бывшего «генерала» и «атамана» к Петлюре и его преступной сделке с Пилсудским, замечательно сказано в биографической книге Тютюнника «С поляками против Украины», в которой автор выступил категорически против Петлюры и политики УНР. В предисловии сказано, что «эта книга в первую очередь не воспоминания, а акт обвинения против Петлюры и петлюровщины».

«Национальные герои» типа Петлюры и Левицкого (президента УНР) торговали землями украинской нации, душами миллионов украинских рабочих и крестьян, торговали, скрываясь как воры от народного глаза и никого не спрашивали. Они же себя считали призванными освобождать украинский народ. Вот и «освобождали», отдавая Галичину и Волынь с Холмщиной под господство польского магната».

Учитывая тот факт, что Тютюнник, несмотря на сотрудничество с советской властью, киевским режимом признаётся рукопожатным, было бы странно по сумме «заслуг» включать чучело Петлюры в пантеон «героев Украины».

Тютюнник собственной персоной. Кадр из фильма “Пилсудский купил Петлюру”

С другой стороны, о какой логике может идти речь, если украинскими властями признаётся полезным всё, что было, есть или будет направлено против России, включая руководство к действию «выколю себе глаз – будет у тёщи зять кривой»…