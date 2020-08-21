Сторонник Лукашенко устроил скандал на пресс-конференции Тихановской

21.08.2020, Москва, Елена Острякова

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, бежавшая после выборов в Литву, дала сегодня пресс-конференцию, которая длилась 15 минут. Тихановская отвечала на вопросы одной-двумя фразами и не сказала ничего нового. Задавали вопросы только представители западных СМИ.

Когда мероприятие закончилось, и Тихановская ушла, в зале поднялся мужчина, который принялся доказывать, что на выборах победил Александр Лукашенко, ссылаясь на данные одного из опросов.

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«Значит, Лукашенко победил справедливо. Только такие люди, как Александр Лукашенко, выведут наши народы из тупика!» – кричал мужчина.

Все операторы развернулись к нему. «Не снимайте провокатора, кремлевскую пропаганду!» – закричал кто-то из организаторов.

«Пропаганда – это вы! Вы обманываете литовский народ», – не растерялся мужчина.

После этого в зал зашли литовские полицейские и вывели представителя альтернативного мнения.