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19.05.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Киев, Политика, Россия, Украина
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Стрелков: Киев должен быть освобожден военным путём

Новости УкраиныУ России не осталось другого пути превращения Украины в нормальное государство, кроме военного. Об...

У России не осталось другого пути превращения Украины в нормальное государство, кроме военного.

Об этом в эфире интернет-канала «Свободная пресса» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Стрелкова, Киев необходимо освободить от нынешнего политического режима, а Новороссию отделить от Украины.

«Сейчас только военный путь остался. Сейчас я не вижу другой возможности ликвидации киевского режима, кроме как военным путем.

Естественно, что это не исключает и, более того, предусматривает комплекс действий. То есть, и экономических, и политических, и военных.

Надо четко поставить себе цель: киевский режим должен быть свергнут, Киев должен быть освобождён, Новороссия должна быть отделена от Украины.

Там можно выстроить разную последовательность задач, но она должна быть. Задачи до сих пор не поставлены», – заявил Стрелков.


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