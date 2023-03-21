Стрелков прогнозирует новую мобилизацию

Анатолий Лапин.  
21.03.2023 16:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия, Спецоперация


России не удастся избежать очередной волны мобилизации.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России не удастся избежать очередной волны мобилизации. Об этом в эфире своего видеоблога заявил...

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По мнению Стрелкова, после попытки ВСУ контратаковать командованию армии придется усиливать свои подразделения, и одних добровольцев и новых контрактников не хватит.

«В случае поражений новых на фронте, опять российское командование будет вынуждено объявлять мобилизационные мероприятия – в этом сомнения, к сожалению, нет. Никаких 300 тысяч контрактников никакой Медведев не наберет, и не только Медведев. Ну не наберут сейчас контрактников столько, не говоря уж о том, что их надо всех обучить.

Без новых мобилизационных мероприятий, в случае наших поражений, не обойдется. Более того, даже в случае, если мы успешно отразим вражеское наступление, оно без потерь отбито не будет. И дальше встанет вопрос о том, что нашим войскам требуется пополнение…

Зоны не резиновые, выкачать оттуда сотни тысяч солдат не получится, штрафников. Добровольцы – все, кто хочет воевать, уже на фронте или, кто уцелел, лечится в госпиталях. Других способов, кроме как мобилизовать запасных, для пополнения войск скоро не останется», – заявил Стрелков.

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