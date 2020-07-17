Стрелков рассказал о единственном шансе на спасение у Белоруссии

17.07.2020, Москва, Максим Карпенко

У Белоруссии есть будущее только в составе большой России, где окажутся также нынешняя часть Украины, а также Новороссия.

Об этом в эфире телеканала «Рой ТВ» заявил экс-командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В противном случае, по словам Стрелкова, Белоруссия будет разорвана на куски или превратится в пустынный аналог стран Балтии.

«Что касается того, что будет с Белоруссией, я не знаю. Я понимаю только одно – если Россия объединится, Белоруссия должна быть в составе России, в составе нового государства – общего, Русского государства, на абсолютно равных правах, как и нынешняя Украина, Новороссия, Малороссия и Великороссия.

Если этого не произойдет, скорее всего, Белоруссия будет рушиться вместе с Россией, Украиной и всеми остальными республиками, образовавшимися на развалинах Большой России, в пропасть – экономическую, социальную, в культурную. И станет объектом дерибана.

В самом «лучшем» случае – это если воплотятся мечты белорусских националистов, так называемых литвинов, потому что они не белорусы, они себя таковыми не считают, будет эдакая пустынная, полувымершая территория, напоминающая нынешнюю Литву, Латвию и Эстонию, где до развала Советского Союза был цветущий край, а сейчас никого, кроме стариков и тех, кто приехал их навестить с работы из Европы. Но этот вариант крайне маловероятен.

Скорее всего, Белоруссия будет разодрана, разграблена, унижена и уничтожена, как и вся остальная часть России», – заявил Стрелков.

Он также отметил, что нынешнему президенту Белоруссии Александру Лукашенко некому передать власть, а все его конкуренты являются еще худшими правителями.

«Если сейчас победит какой-нибудь Бабарико, то будет хуже сто процентов, причем, будет хуже без вариантов для дальнейшего развития. То есть, бывает кризис, после которого наступает выздоровление. Приход к власти каких-нибудь Бабарико или так называемых литвинов – это будет лекарство хуже болезни. К сожалению, скорее всего, именно так и произойдет. По одной простой причине, потому что как классический кулак председателя колхоза… Лукашенко сидел на своем добре, не пытаясь выстраивать стратегическую линию на будущее. Ему некому передать власть, кроме своего сына, но это уже из разряда анекдотов.

Ему нечего предложить населению нового, смены ему как таковой нет. Поэтому, скорее всего, так или иначе, за Лукашенко – Белоруссия развивается, я сам себя перебью, – Белоруссия развивается по тем же законам, по которым развиваются все остальные остатки Большой России, и Белоруссия – это все равно провинция Большой России.

Если здесь, в России, в Российской Федерации, самом большом осколке, произойдут позитивные изменения, у Белоруссии будет будущее во всех отношениях. Если изменения будут отрицательные, Белоруссии не будет ничего хорошего и так же, как и здесь, там уже невозможно поддержание статус-кво», – резюмировал Стрелков.