Стрелков: России нужен не «Минск», а Киев и Новороссия от Харькова до Одессы

Для того, чтобы закрыть украинский вопрос, необходимо взять под контроль фактически весь юго-восток этой страны и заставить капитулировать киевское правительство.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Стрелков подчеркнул, что именно в этих регионах сосредоточены крупнейшие промышленные предприятия и стратегические объекты Украины.

«Украинская армия должна быть разгромлена вместе с украинской государственностью. И Украина должна капитулировать тем или иным образом. Не «Минск-3» или «Минск-4», а именно капитуляция Украины и распад ныне действующей власти. Решатся ли на такое в Кремле – не знаю…

Чтобы нанести полное поражение, недостаточно завести в котлы пару-тройку бригад, надо занять основные военно-политические центры.

Это Харьков, в первую очередь, – главный центр украинской военной промышленности. Там Чугуев, там крупнейшие авиационные базы. Именно там, в случае чего разместят американцы и свою НАТОвскую авиацию, и свои ракеты, и прочее. Там со времен СССР мощнейшая инфраструктура.

Днепропетровск – это все электричество Украины, как минимум половина его.

Кривой Рог – это атомная электростанция, которую обязательно надо брать под защиту.

Одесса – это то, что на Украине называют «военном-морским флотом», а на самом деле это готовая военная база НАТО, крупнейшая фактически на Черном море.

Николаев – это верфи. Пусть они там фактически распилены, тем не менее.

Если уж на то пошло, не знаю, потребуется это или нет в данной ситуации, но да, и Киев хотя бы на какое-то время можно было бы занять», – заявил Стрелков.