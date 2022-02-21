Стрелков: Украина уже забросила в Россию «спящие» группы диверсантов

Новости Украины

Все восемь лет после госпереворота украинские спецслужбы готовили своих диверсантов для работы на территории России. Отсюда предупреждение посольства США в Москве о возможных терактах выглядит логичным.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На базах частей специального назначения Главного управления разведки ВСУ, на базах СБУ подготовка диверсантов проводилась непрерывно, начиная с 14-го года. Мы все помним действия украинских военных в Крыму в 2015-м году, когда при бою с ДРГ украинской погиб один мой лично знакомый коллега, офицер ФСБ, и еще двое получили ранения. Мы все слышали в последнее время об очень странных катастрофах, которые со всех точек зрения я лично рассматриваю как необъявленные теракты», – сказал он.

Стрелков пояснил, что под этим подразумевает ряд событий в России, которые произошли в последние годы и не были официально связаны с Украиной:

«Это были теракты, но, исходя из политической целесообразности, власти решили их такими не объявлять. Я полагаю, что теракты уже происходили, причем с достаточно неприятными последствиями, типа взрыва неожиданного маршрутки. Якобы взорвался газ, но маршрутка даже не была оборудована газовым баллоном. Но сказали, что это газ взорвался. Это явный теракт и другие я просто не буду упоминать. В том числе и события в Керчи, помните, с расстрелом в школе, когда единственный человек был объявлен виновником, но очень много свидетельств того, что он был далеко не один. И, скажем так, перед этим активно переписывался с неустановленными лицами на территории Украины. Не буду углубляться, тем более, что я не участвовал в расследованиях этих терактов, и здесь мои слова можно просто списывать на богатое воображение», – сообщил офицер ФСБ в отставке.

Уверен, просто исходя из практики спецслужб, что, готовясь к войне против Российской Федерации все семь лет, Украина засылала на территорию Российской Федерации так называемую «спящую» агентуру и «спящие» диверсионно-разведывательные группы, которые должны задействоваться с началом боевых действий», – заявил Стрелков.