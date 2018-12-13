“Стыдно, очень стыдно!»: в Ялте гибнет дом-музей Чехова

13.12.2018, Ялта, Галина Шершнева

В Крыму планируют провести за федеральные деньги два фестиваля в честь Чехова, но не могут отремонтировать дом-музей великого драматурга в Ялте.

О возрождении двух фестивалей сегодня заявила журналистам министр культуры Крыма Арина Новосельцева, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Был замечательный фестиваль «Театр. Чехов. Ялта». В следующем году мы возрождаем этот проект и фестиваль «Чехов. Дебют», который пройдет тоже в Ялте. Возможно, мы объединим два больших мероприятия в одно масштабное», – сказала Новосельская.

При этом министерство республики не слышит призывов общественности Ялты спасти дом-квартиру Чехова.

«Чеховский дом в Ялте гибнет из-за чужих людей в руководстве музеем. Крыша в кабинете Чехова текла при директоре Титоренко в украинское время (2012 г.), и в российское (2018 г.). Стыдно, очень стыдно!», – написал у себя в «Фейсбуке» общественник Сергей Сардыко.

В отчаянно плохое состояние дом пришел после ноябрьских дождей.

В этом году из-за нехватки средств были отменены традиционные отменены Чеховские чтения. Также нарушена традиция проведения ежегодной международной научной конференции. В ходе подготовки к курортному сезону в музее не был проведён даже косметический ремонт.