Суд над Януковичем: Виновен, но сценарий майданщиков сорван

24.01.2019, Киев, Игорь Петров

Оболонский суд Киева сегодня заочно признал беглого президента Украины Виктора Януковича виновным в госизмене, сочтя справедливыми обвинения в том, что он призвал российские войска, которые захватили Крым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По версии нынешних украинских властей, госизмена Януковича произошла задолго до 2014 года – как настоящий агент России, он уничтожал возможность удержания Крыма под контролем Киева.

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Именно этим, якобы, объясняется, что из 20 тысяч военнослужащих на Украине, которые должны были быть в состоянии боевой готовности для отражения «агрессии», после Евромайдана боеспособными оказалось лишь 6 тысяч.

Суд счел убедительными показания бывшего и.о. министра обороны Игоря Тенюха, который жаловался на кадровую политику Януковича и приводил в пример свое увольнение с должности командующего ВМС Украины. «Пришла команда из Москвы «убрать этого бандеровца», – пожаловался Тенюх.

«Вина обвиняемого в совершении преступлений доказана надлежащими и допустимыми доказательствами», – в итоге заявил судья сегодня в ходе финального заседания.

Первоначально майданщики планировали сделать из суда над Януковичем одно из главных шоу для пиара нынешней власти, однако постепенно интерес к затянувшемуся процессу угас, напомнил «ПолитНавигатору» киевский политолог Сергей Белашко.

«Суд над Януковичем – старая задумка. Предполагалось, что это станет одной из кульминаций избирательной кампании Петра Порошенко – «наказание кровавого тирана» и на его фоне – позиционирование демократического президента и пр. Но потом, когда началось все это томособесие, тема суда над Януковичем стала неактуальной. Поэтому было принято решение по-быстрому, скомкано закончить дело Януковича», – говорит эксперт.

Белашко полагает, что сценарий майданщиков оказался разрушен благодаря грамотным действиям адвокатов Януковича – в итоге заседания стало невыгодно транслировать по ТВ для власти.

«Понятно было, что приговор будет обвинительный, он станет главным зрадныком, на нем будет вся вина и т.д. Естественно, Янукович с этим приговором пойдет в Европейский суд по правам человека, и его там оправдают, а Украину обяжут выплатить большую компенсацию, как это уже было с санкциями против Януковича, людей из его окружения и его сына.

Сейчас вокруг этого приговора уже нет никакого ажиотажа, хотя раньше заседания, причем, совсем второстепенные, транслировали по всем телеканалам. Потом оказалось, что этот суд играет скорее в минус, потому что свидетели говорят какие-то очень неудобные вещи, что их свидетельства разрушают картину официальной пропаганды о том, что «люди с красивыми лицами вышли на мирный протест, кровавый диктатор испугался и убежал, и все было бы замечательно, но на Украину на пути в Европу подло напала имперская Россия и начала агрессивно насиловать свободолюбивый украинский народ».

Но если слушать этих свидетелей, то вся эта старательно выкладываемая мозаика рассыпается. Мы видим, что, на самом деле, все было по-другому.

Таким образом, суд над Януковичем как пиар-кампания показал свою неэффективность и даже вредность. Кроме того, на Банковой делают ставку на одну тему, которую держат в информационном пространстве – томос, его подписание, томос-тур и прочее. Если таких тем будет несколько, фокус внимания будет теряться, а внимание «упоротых» нужно постоянно фиксировать на перемогах. Это даже не предвыборная кампания, это технологии манипулирования массовым сознанием», – прокомментировал Сергей Белашко.