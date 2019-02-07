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07.02.2019, Москва, Максим Карпенко
 
ЕС, Россия, Сюжет дня, Украина
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Суд по делу «Украина против России» ожидаемо затягивается

Европейский суд по правам человека на неопределенный срок отложил слушания по делу «Украина против России». Рассмотреть дело должны были 27 февраля, но его перенесли «по организационным причинам», передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на «Коммерсант».

Издание отмечает, что причиной переноса слушаний может стать самоотвод российского судьи в ЕСПЧ Дмитрия Дедова, назначение вместо него члена комитета ООН против пыток Бахтияра Тузмухамедова и окончание срока полномочий судьи ЕСПЧ от Украины Анны Юдковской. Ее сменщик будет назначен уже после президентских выборов на Украине.

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Напомним, украинская власть обвиняет Россию в нарушении ряда статей Европейской конвенции о правах человека.

«В жалобе, в частности, говорится об убийствах украинских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, жестоком обращении с крымскими татарами, незаконном введении российского гражданства, нападениях, похищениях, жестоком обращении и преследовании журналистов, преследовании и запугивании украинских православных священников и имамов, изъятии имущества украинских юрлиц», – пишет издание.

Ранее координатор украинского проекта «Стоп террор», который пытается найти доказательства «российской агрессии на Украине» Семен Кабакаев заявил, что Украина не имеет перспектив победить в процессе против России в Международном суде ООН, в котором Киев пытается добиться признания РФ спонсором терроризма.

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