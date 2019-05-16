Судья по делу экс-регионала Ефремова остался с носом в Верховном Суде

16.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Верховный Суд отклонил жалобу председательствующего суди в деле экс-главы фракции ПР в Верховной Раде Украины Александра Ефремова Александра Пелиха из Старобельского суда Луганской области, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом написал украинский юрист, экс-замглавы АП Андрей Портнов в своем телеграм-канале.

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“Верховный Суд отклонил сегодня жалобу судьи Старобельского суда Пелиха, исполняющего роль полицая в деле содержащегося по его решению в течении трёх лет под стражей Александра Ефремова. Жалобу фигурант подавал на объявленный ему Высшим советом правосудия выговор”, – написал Портнов.

По словам Портнова, “следующими шагами будут процедуры расследования обстоятельств исполнения чиновником функций филиала Генеральной прокуратуры и фальсификации дела Ефремова”.

“После отставки Генерального прокурора, будем брать курс на подготовку переезда функционера в Старобельское СИЗО. В ту самую камеру”, – подчеркнул он. “На фото: обеспокоенный решением Верховного суда наш будущий клиент”, – резюмировал Портнов.

Ранее Высший Совет Правосудия объявил строгий выговор скандальному судье Пелиху, который судит Ефремова. В октябре прошлого года ВСП рассмотрел жалобу полтавской прокуратуры к Пелиху. В жалобе речь шла о нарушении исключительной подсудности судьей Пелихом. В своем выступлении Пелих заявил, что в момент вынесения решения был полностью уверен в своей правоте, а убедило его в обратном только решение апелляционного суда.