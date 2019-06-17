Супрун назвала день медработника «фальшивым советским пережитком»

17.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

День медработника, который на Украине отметили 16 июня, достался стране в наследство от СССР, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявила в Facebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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«Об искусственности и фальшивости тех или иных праздников, которые Украина унаследовала от Союза, надо говорить. День медицинского работника, который появился в 1980 году в Советском Союзе, один из таких праздников. Это очень в стиле империй давать людям «праздник» вместо достоинства, финансовой независимости и надлежащих условий труда и жизни. Сегодня этот день остается праздником в Украине, Беларуси и России», – написала Супрун.

Она убеждена, что нужно менять культуру внимания к медикам раз в году, «постоянных деклараций намерений и вечных косметических ремонтов».

«Это невозможно без конфликтов, но только в таких конфликтах может родиться новая система здравоохранения Украины», – добавила руководитель Минздрава.

Несколькими днями ранее Супрун «реабилитировала» тополиный пух.