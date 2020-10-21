21.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Культура, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал
Просмотров:

Сурков нанялся к мужу Собчак читать чужой монолог в спектакле «Бесы»


Бывший помощник президента России Владислав Сурков сыграет в спектакле «Бесы» в постановке мужа скандальной телеведущей Ксении Собчак – Константина Богомолова.

Об этом сообщает PR-отдел Театра на Малой Бронной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Экс-помощник президента не выйдет на сцену. Он произносит один из философских монологов Достоевского на видео.

Уходя в отставку , Сурков говорил, что будет заниматься политикой, но – в отсутствие больших дел – собирался “практиковать малые политические формы”. В качестве таковых он называл “кухонные дебаты”, “выступления в рюмочных для малознакомых собутыльников” или “сочинение трактата не для печати о предоставлении частичных избирательных прав ботам в качестве первого шага к эмансипации виртуальной личности”.

«Киев отвоевал – можно и в театре поиграть. Хотя постойте», – прокомментировал новость у себя в телеграм-канале бывший участник Русской весны в Харькове экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов.


Премьера состоится 10 и 11 ноября. Первые показы пройдут в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Цены на билеты варьируются от пяти до 50 тысяч рублей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть