21.10.2020, Москва, Елена Острякова

Бывший помощник президента России Владислав Сурков сыграет в спектакле «Бесы» в постановке мужа скандальной телеведущей Ксении Собчак – Константина Богомолова.

Об этом сообщает PR-отдел Театра на Малой Бронной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экс-помощник президента не выйдет на сцену. Он произносит один из философских монологов Достоевского на видео.

Уходя в отставку , Сурков говорил, что будет заниматься политикой, но – в отсутствие больших дел – собирался “практиковать малые политические формы”. В качестве таковых он называл “кухонные дебаты”, “выступления в рюмочных для малознакомых собутыльников” или “сочинение трактата не для печати о предоставлении частичных избирательных прав ботам в качестве первого шага к эмансипации виртуальной личности”.

«Киев отвоевал – можно и в театре поиграть. Хотя постойте», – прокомментировал новость у себя в телеграм-канале бывший участник Русской весны в Харькове экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов.

Премьера состоится 10 и 11 ноября. Первые показы пройдут в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Цены на билеты варьируются от пяти до 50 тысяч рублей.