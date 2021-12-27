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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский совместно с американской компанией «Westinghouse» могут устроить новую техногенную катастрофу уровня Чернобыля.

Американские журналисты, выходцы из Украины, представили пятую серию проекта «Dependent Ukraine» (Зависимая Украина), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документальный фильм рассказывает о соглашении Украины с американской компанией «Westinghouse» о постройке 5 новых атомных энергоблоков на сумму 30 млрд долларов.

По мнению журналистов, проект выгоден на Украине только Зеленскому ради политической поддержки Штатов. Американцы же рассчитывают нанести конкурентный удар по российскому Росатому.

Однако специалисты считают, что реализация нерентабельного проекта не только превратит Украину в энергетическую колонию США, но и может грозить страшной экологической катастрофой из-за проблем с безопасностью американских реакторов AР1000.

Напомним, в первой части «Dependent Ukraine» называются конкретные персоналии, осуществляющие внешнее управление украинской экономикой, вторая часть посвящена многочисленным нарушениям прав человека на Украине после госпереворота 2014 года.

В третьей серии речь идет о том, как Запад делает из Украины линию фронта против России, в частности, журналисты рассказывают о масштабных украино-натовских учениях «Объединённые усилия».

В четвёртом фильме авторы рассуждают о ничтожных возможностях Украины в гипотетическом военном противостоянии с Россией, на которое Киев толкают из Вашингтона.