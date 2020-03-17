Священник: «В Черногории нет коронавируса из-за общих сильных молитв»

17.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Черногории Мило Джуканович искал хотя бы одного заболевшего Covid-19, чтобы запретить протестные шествия православных, но так и не смог.

Об этом в интервью «Спутник Сербия» заявил наместник митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, настоятель храма святителя Николая в городе Котор, протоиерей Момчило Кривокапич.

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«Мило не может не найти никого с «короной», и надеюсь ситуация такой и останется, – сказал протоиерей Момчило Кривокапич. – Он может, конечно, завезти [больного], но никто ему не даст. Пусть меня назовут экстремистом, фанатиком, но я верю, что Черногория не будет заражена коронавирусом именно из-за этих общих сильных молитв, потому что эти люди проснулись».

В Черногории действительно до сих не диагностировано ни одного случая заражения Covid-19, в то время как в окружающих ее странах: Сербии, Албнии, Северной Македонии, Косово, Хорватии и БиГ счет заболевших пошел на десятки. Тем не менее черногорские власти поспешили ввести карантин на границе с соседями и запретить все массовые уличные мероприятия.

В свою очередь митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий Радович объявил, что церковь подчиниться требованиям властей ради сохранения здоровья граждан и временно приостановит литии и крестные ходы, которые проходили практически по всей Черногории в знак протеста против дискриминирующего СПЦ закона «О свободе вероисповедания».