Поддерживающий украинских нацистов экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах прибыл из США на Украину с гуманитарной помощью для украинских боевиков, в числе которой – «пропахшие песком» полевые мундиры американских солдат, участвовавших в операции «Буря в пустыне» во время войны в Персидском заливе.

Об этом Табах похвастался на киевском пропагандистском канале «Да это так», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я в разных ассоциациях, группах участвую. И я своим бывшим сослуживцам, старичкам, как я, сказал: у ребят, которые волонтёры, волонтёрская армия, добровольческая армия, это же за свой счёт, у них даже ботинки избиты, мундиры избиты. И вдруг мне начали присылать, и я помню эту форму, это мой товарищ, мы служили в «Буре в пустыне», там песок пахнет ещё этим. И у меня просто целый склад морских котиков, морпехов, десантников, поваров, связистов, медсестёр – они мне все прислали свои формы. Отдали то, что они хранили для своих внуков, показать – я в этом мундире был в Персидском заливе, я был в «Буре в пустыне», это наша самая громкая победа была. Я говорил: я до такого дошёл уже, что я отдал эту свою форму, в которой в «Буре в пустыне» служил, даже эту уже полевую форму отдал, парадная-то нахрен не нужна, с ней не повоюешь сильно. Она вся блестит и светится. Хотя, белая, может быть, сейчас в снегу бы, но в ней холодно. И они все прислали, у меня целый склад», – рассказал американец.