«Такого количества жертв не выдержат даже ВС РФ» – Онуфриенко о штурме Харькова

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Харьков, как и любой другой областной центр на Украине, – невозможно освобождать так, как ЧВК «Вагнер» штурмует Артёмовск – ценой огромного числа жертв добровольцев из бывших заключенных.

Об этом на канале «Ваши новости» заявил покинувший Украину политблогер Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я себе слабо представляю, как можно штурмовать Харьков или любой другой подобный город-миллионник так, как штурмуют Артёмовск, потому что такого количества жертв даже российская армия не выдержит, даже вся российская армия. Здесь нужны другие стратегии наступления, они известны. Но Харьков в данном случае повторяет свою судьбу в Великую Отечественную – это проклятый город, это не город-герой именно потому, что при трёх освобождениях города там было положено слишком много солдат. Харьков сейчас уже два раза освобождали, пытались. Первый раз заходили, второй раз остановились в 12 километрах от окружной. Третий раз пока освобождать не собираются, ибо это нужен приказ, который отдавать, естественно, все боятся. И все понимают, что штурмовать так, как штурмуют сейчас огневым валом, – нереально, – ни один областной центр так освобождать нельзя. Поэтому ждём», – сказал Онуфриенко.