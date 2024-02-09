Теперь Буданова и Неижпапу можно «мочить в сортире» – Коц

Анатолий Лапин.  
09.02.2024 19:52
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Внесение главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, а также командующих ВВС и ВМС Николая Олещука и Алексея Неижпапы в перечень террористов и экстремистов означает, что теперь они стали законными целями для России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Внесение главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, а также командующих ВВС и ВМС Николая...

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По мнению Коца, по отношению к этим украинским военачальникам вполне может быть применена формула, озвученная в то время премьер-министром России Владимиром Путиным о том, что террористов будут уничтожать там, где застанут: «Будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим».

«Интересен тот факт, что на минувшей неделе три украинских генерала – это главком ВВС, не помню кто там, но там, в том числе есть и глава Главного управления разведки Буданов. Их признали экстремистами и террористами. Собственно, теперь мы можем со спокойной душой уничтожать этих людей, потому что они являются террористами, главами своих террористических организаций и, соответственно, как еще в 99-м, по-моему, году говорил Владимир Владимирович, террористов бы будем, если в сортире, то будем в сортире – замочим. Эта штука, на мой взгляд, знаковая», – отметил Коц.

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